Luis Enrique deve ser o próximo técnico do PSG, diz jornal francês

O técnico espanhol Luis Enrique tem negociações avançadas com o Paris Saint-Germain para ser o treinador do clube francês na próxima temporada. Após comunicar Christophe Galtier que ele não comandará mais a equipe, o PSG procura um substituto e parece ter encontrado um nome que agrada a direção do time. A informação é do tradicional jornal francês “L’Équipe”.

Nomes como Zinédine Zidane, Julian Nagelsmann, Marcelo Gallardo e Sergio Conceição foram veiculados como possíveis candidatos ao cargo, mas é o ex-técnico do Barcelona quem deve assumir o posto. A negociação ainda não foi concluída, mas o PSG planeja anunciar seu novo comandante ainda nesta semana.

Neymar e Luis Enrique durante jogo do Barcelona pela Liga dos Campeões. Foto: Darren Staples/Reuters

A demissão de Galtier, no entanto, não foi oficializada visto que o técnico e o clube não chegaram a um acordo sobre os termos da rescisão contratual, mas o time francês entende que é uma questão de tempo até o desligamento se tornar oficial.

Luis Enrique foi o responsável por guiar o trio MSN a conquista da tríplice coroa europeia em 2015. Aos 53 anos, o técnico comandou a seleção espanhola no último ciclo de Copa do Mundo, mas caiu para Marrocos nas oitavas de final e foi demitido do cargo.

Enrique foi um dos treinadores que melhor soube aproveitar Neymar durante sua carreira e está acostumado a lidar com um vestiário cheio de estrelas. De acordo com o jornal Sport, o clube francês vê com bons olhos a experiência do espanhol.

O ex-Barcelona chegou a ser especulado para o comando da seleção brasileira, mas foi enfático ao dizer que não tinha o perfil para ser técnico do Brasil. “Ninguém do Brasil falou comigo. Me encantam os jogadores de qualidade, sempre os escolho. Mas não sei se seria o melhor para uma seleção desse nível”, afirmou em entrevista no começo do ano.