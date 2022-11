Luis Enrique presta homenagem à filha morta em 2019 antes de duelo com a Alemanha na Copa

Publicidade

Horas antes de comandar a Espanha no duelo com a Alemanha, às 16h, pelo Grupo E da Copa do Mundo Catar, o técnico Luis Enrique utilizou sua conta oficial no Instagram para comentar a importância deste domingo, que vai muito além do campo. Enquanto pedalava ao lado de Lorenzo del Pozo, integrante de sua comissão técnica, o treinador gravou um vídeo desejando feliz aniversário para sua filha, Xana, que morreu em agosto de 2019, aos 9 anos, vítima de um tumor ósseo. A garota completaria 13 anos nesta data.

Ativo no mundo digital durante o Mundial, o técnico inovou e vem realizando transmissões ao vivo em seu canal da Twitch respondendo perguntas e interagindo com fãs. Além disso, constantemente tem atualizado suas páginas no Twitter e no Instagram com conteúdos de bastidores do torneio. Neste domingo, o treinador escolheu homenagear sua filha com uma declaração. Na legenda da postagem o treinador escreveu “Que saudades de você!”.

“Bom dia, Lorentín (Lorenzo del Pozo)! Estamos já no décimo quarto dia de concentração. Hoje é um dia importante. Jogamos com a Alemanha e também é um dia especial para mim, já que minha filha faria 13 anos. Amor, onde você estiver, muitos beijos para você e tenha um grande dia. Te amamos!”, disse o treinador.

Xana, filha de Luis Enrique, morreu em 2019 após uma longa batalha contra um tumor ósseo. Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Desde 2018 na seleção espanhola, o treinador chegou a se afastar do comando por três meses em 2019 para se dedicar ao tratamento de sua filha, que batalhava contra um tumor ósseo.

Quando retornou ao posto, Luis Enrique destituiu o auxiliar e substituto Robert Moreno, a quem chamou de desleal, apontando “ambição desmedida” pela intenção de devolver o cargo somente após a disputa da Eurocopa.

Na Copa do Mundo do Catar, a Espanha iniciou sua jornada com uma sonora goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica. Neste domingo, às 16h, enfrenta a Alemanha. E encerra sua participação na fase de grupos contra a o Japão, na próxima quinta-feira, 1 de dezembro.

