Luis Enrique promete lives durante a Copa para aproximar torcedor da seleção espanhola

O técnico da seleção espanhola anunciou uma medida inusitada durante a Copa do Mundo do Catar. Luis Enrique promete mergulhar no mundo do streaming e fazer lives diretamente da concentração da Espanha para aproximar o torcedor da equipe que luta por seu segundo título mundial.

De acordo com Luis Enrique, a intenção original é levar informação aos torcedores espanhóis do ponto de vista do treinador e de seu estafe técnico.

“Olá, streamer do mundo, saiam da frente que estou vou ladeira abaixo e sem freios”, iniciou o comandantes com bom humor. “Gravo este vídeo para anunciar que me tornei streamer. Minha intenção é fazer lives enquanto estivermos em Doha. Chegamos na madrugada do dia 18 de novembro, então começar já neste mesmo dia”, avisou Luis Enrique.

“É uma ideia um pouco desvairada, mas entendo que possa ser interessante. Quero estabelecer uma conexão direta com vocês torcedores e a quem possam interessar as informações da seleção, contadas de um ponto de vista particular, com uma comunicação mais direta, sem filtros, mais espontânea e natural”, explicou.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

Luis Enrique disse que espera melhorar nas próximas vezes em que aparecer no vídeo. “Só é possível melhorar, porque a luz não é a adequada, o microfone é de terceira divisão, o rosto é esse mesmo...”, brincou o treinador. “Tenho muita vontade de viver o ambiente e a pressão de uma Copa do Mundo” finalizou.

Luis Enrique comanda a Espanha no Mundial do Catar. Foto: Paul White/ AP

Nas redes sociais, Luis Enrique já deixou disponíveis suas páginas na Twitch e no Instagram por meio das quais emitirá seus conteúdos ao vivo.

A seleção espanhola está concentrada para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Antes da estreia, porém, a equipe campeã em 2010 tem amistoso com a Jordânia, em Amã, na quinta-feira, às 13h (horário de Brasília). A Espanha debuta no Mundial no dia 23, diante da Costa Rica, no mesmo horário. O Grupo E também é composto por Alemanha e Japão.