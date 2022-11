Luis Enrique vê Alemanha como desafio: ‘Seleção que mais se parece com a Espanha’

Publicidade

“Um jogo atraente e muito interessante. Um desafio muito bonito”. É dessa maneira que o técnico Luis Enrique encara a partida com a Alemanha, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no confronto mais esperado do Grupo E da Copa do Mundo do Catar.

“É o time que mais se parece com a Espanha, no sentido de sempre tentar controlar e dominar o jogo. A Alemanha invariavelmente joga no ataque. A necessidade do resultado pode condicionar a atuação deles, mas sempre tentam pressionar o campo adversário para ter a bola”, comentou o treinador.

Apesar da goleada de 7 a o sobre a Costa Rica na estreia da Espanha, Luis Enrique não vê seu time superior ao adversário que precisa se reabilitar.

Espanha e Alemanha duelam neste domingo, no Estádio Al Bayt, às 16h, pela segunda rodada do Grupo E. Foto: Albert Gea/Reuters

A inesperada derrota do time do goleiro Neuer para o Japão, na estreia das duas seleções no mundial, torna essa partida como uma verdadeira decisão para os alemães. Luis Enrique, no entanto, declarou respeito máximo ao adversário durante entrevista coletiva.

“Este é um teste para nós. Não vamos especular, não vamos jogar de forma diferente. Vamos tentar dominar o jogo. Mas se a Alemanha for capaz de tocar a bola com mais eficiência do que nossa equipe, vai ser um jogo complicado”, comentou o treinador.

Após a estreia de todas as equipes na Copa do Mundo do Catar, o treinador espanhol fez um balanço das equipes neste início de torneio e colocou a sua seleção como uma das favoritas. “Num comparativo, a Espanha está a par de qualquer um dos grandes do futebol mundial. Mas a Alemanha também segue nesse nível e sabe competir como nunca.”

A Espanha contabiliza três pontos na chave ao lado do Japão. Alemanha e Costa Rica, que estrearam com derrota, buscam a reabilitação na Copa do Mundo nesta segunda rodada.