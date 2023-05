Luis Suárez brilha, Grêmio vence o GreNal pelo Brasileirão e amplia crise do Internacional

O Grêmio continua sem perder para o Inter em casa, tabu que já dura 16 anos e 15 jogos. Neste domingo, com direito a show de Luis Suárez, o time tricolor venceu o GreNal 439 por 3 a 1, na Arena do Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste período sem perder em casa para o Inter, os gremistas venceram sete vezes e empataram as outras oito partidas.

Além disso, o Grêmio volta a vencer na competição e termina a noite na décima posição, com 11 pontos, contra sete do Inter, que conheceu a sua quarta derrota consecutiva e está em 14º lugar.

A derrota deixa mais tensa a situação de Mano Menezes, que já vinha sofrendo muita pressão por parte dos torcedores. O treinador vinha sendo cotado no Corinthians, antes mesmo do acerto com Cuca, que acabou substituído por Vanderlei Luxemburgo.

O que Nacional-URU, Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool, Ajax e Grêmio têm em comum: Luis Suárez. O artilheiro passou por todos esses clubes e deixou seu nome em clássicos. Ele ainda estava em branco contra o Internacional, mas resolveu isso nesta noite.

Neste domingo, o atacante fez um golaço, que abriu o caminho para a vitória do Grêmio no Gre-Nal 439, que aliviou a pressão para cima de Renato Gaúcho e seus comandados e fez explodir a crise no Internacional, de Mano Menezes.

Luis Suárez teve ótimo desempenho no GreNal deste domingo Foto: Diego Vara / Reuters

Luis Suárez fez o seu jogo de número 23 pelo Grêmio e marcou o seu 13º gol, além de ter contribuído com seis assistências. Ele foi o grande nome do primeiro tempo e o responsável por passar a famosa raça uruguaia para seus companheiros de equipe.

O Grêmio levou 2 a 0 para o intervalo nas divididas. Os dois gols saíram em disputa de bola entre jogadores rivais. Aos seis minutos, Johnny perdeu a bola no meio de campo e viu ela cair nos pés de Luis Suárez. O uruguaio esperou a passagem de Cristaldo pela esquerda, para cortar a marcação pela direita e mandar, de fora da área, no ângulo do goleiro Keiller.

O gol saiu bem no momento que o Internacional havia desperdiçado a sua melhor chance no primeiro tempo. Johnny tabelou com Luiz Adriano e acertou o travessão, melhor para o Grêmio, que seguiu forte no jogo e saiu na frente do marcador.

Apesar do duelo estar equilibrado, o Grêmio foi quem aproveitou melhor as oportunidades. Aos 30 minutos, Villasanti venceu o “braço de ferro” com Thauan, avançou pela direita e chutou cruzado para ampliar o marcador na Arena.

O jogo parecia estar nas mãos do Grêmio, mas aos sete minutos, Kannemann fez falta dura em Pedro Henrique e acabou expulso. Com um jogador a mais, Mano Menezes abriu mão de Rodrigo Moledo e colocou Wanderson, mas o feitiço virou contra o feiticeiro.

Aos 19 minutos, em uma aula de contra-ataque, Luis Suárez tabelou com Reinaldo e deu um lançamento espetacular para Bitello. O meia dominou, fintou o defensor e jogou mais uma bola na gaveta de Keiller.

O Grêmio seguiu com o domínio do jogo, mas acabou se acomodando e levou o gol, tudo depois de Luis Suárez deixar o campo e ser ovacionado pelos quase 40 mil torcedores presentes na Arena.

O Inter deu um ponto final no jejum de cinco rodadas sem marcar aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio, Alan Patrick colocou a bola na cabeça de Johnny, que diminuiu, mas foi pouco. O Grêmio administrou a vantagem e festejou a vitória em mais um Gre-Nal.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Athletico no sábado, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). No domingo, às 16h, o Inter recebe o Bahia, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

GRÊMIO 3 X 1 INTER