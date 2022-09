Luis Suárez vai deixar o Nacional em novembro, antes da Copa do Mundo, afirma presidente do clube

O atacante Luis Suárez tem data marcada para deixar o futebol uruguaio. E quem reforça esse discurso é o próprio presidente do Nacional, José Fuentes. Sob o argumento de “não gerar falsas expectativas”, o dirigente falou que o grande astro internacional deixa o clube ao término do Campeonato Uruguaio, em novembro, pouco antes da Copa do Mundo.

“Termina o campeonato e Suárez vai embora do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas. Ele fez um grande esforço para vir e, a cada vez que me perguntam, digo para não gerar expectativas para o futuro. Sairá, e também já disse mais de uma vez que assim foi o combinado”, afirmou Fuentesa um programa da TV uruguaia.

Jogador de fama internacional e que brilhou ao lado de Messi e Neymar no Barcelona, Suárez entrou nesta aventura de voltar a jogar em seu país natal em agosto. Foram dez jogos oficiais pelo Nacional com quatro bolas nas redes dos adversários.

Presidente do Nacional confirma que Luis Suaréz deixará o clube antes da Copa do Mundo do Catar. Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Muito do discurso antecipado de José Fuentes está atrelado ao futuro previamente definido do jogador. Ele teria definido defender uma equipe nos Estados Unidos a partir de 2022.

Já antes do acordo fechado com o Nacional, sua liberação estava prevista para o final deste ano para que ele possa disputar a Major League Soccer, principal liga dos Estados Unidos.