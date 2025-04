Luis Zubeldía terá domingo decisivo contra o Cruzeiro após empate do São Paulo contra Alianza Lima

O empate por 2 a 2 com Alianza Lima, após estar na frente no placar por 2 a 0, torna o duelo com Cruzeiro decisivo para a sequência do trabalho do técnico Luis Zubeldía no S ão Paulo. A equipe paulista recebe os mineiros, no MorumBis, às 17h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão.

PUBLICIDADE Apesar de gostar do desempenho do time, o treinador argentino admitiu que suas modificações não deram resultado e não mantiveram o ritmo do time, causando vaias ao final. “Tivemos 15 minutos de apagão e o adversário aproveitou”, afirmou Zubeldía, na entrevista coletiva após o empate. O primeiro tempo do São Paulo havia sido melhor que o futebol apresentado pelo time recentemente. Sem Lucas e Oscar, lesionados, a criação de jogadas se dividiu entre Alisson, Marcos Antônio, Ferreirinha e o garoto Lucas Ferreira, de 18 anos.

Foi Ferreirinha, contudo, que despontou e assumiu o protagonismo. O camisa 11 marcou duas vezes, primerio em jogada individual e, depois, de cabeça. A volta do intervalo já indicou uma dificuldade quando Arboleda, que sentiu lesão na coxa, não retornou e deu lugar a Ruan. O zagueiro reserva não manteve a qualidade defensiva do equatoriano.

Luis Zubeldía viu bom desempenho do São Paulo no primeiro tempo, mas time desandou na segunda etapa e sofreu o empate. Foto: Miguel Schincariol/AFP

Ainda com 20 minutos, outra troca deixou o torcedor são-paulino intrigado. Sob aplausos, Ferreirinha deixou o campo. Vencendo por 2 a 0 e com dificuldades de chegar ao terceiro gol, Zubeldía optou por dobrar laterais no lado esquerdo com a entrada de Wendell, junto de Enzo Díaz, que havia começado a partida.

A justificativa foi física. “O Ferreirinha corria risco de lesionar muscularmente jogando mais tempo. Você sabe a quantidade de lesionados que temos? Quer que lesione mais um? Cada vez que é exigido mais tempo que o normal, sofre lesões musculares, perde 5, 6 partidas. Não posso permitir que se machuquem mais pontas, tenho poucos pontas”, desabafou o técnico argentino.

“Erro nosso, acho que faltou um pouco de maturidade. Acho que faltou a gente catimbar mais o jogo, como toda equipe faz na Libertadores. Infelizmente a equipe deles foi melhor no segundo tempo e conseguiram o empate”, avaliou Ferreirinha, após o duelo.

Zubeldía ainda argumentou que Wendell tem características ofensivas. No banco, ele tinha opções de meio-campistas para o lugar do artilheiro são-paulino na noite. Todos eram garotos promovidos ao profissional recentemente. Matheus Alves até entrou mais tarde. Os meias Rodriguinho e Negrucci, assim como o atacante Ryan Francisco, ficaram na casamata.

Fato é que Wendell não entrou bem. O Alianza Lima cresceu e aproveitou brechas para empatar. Nos dois gols dos peruanos, as finalizações aconteceram após um atacante receber livre dentro da área. Ao final do jogo, Zubeldía foi vaiado por boa parte dos quase 50 mil torcedores presentes, o que faz tornar o clima do treinador ‘pesado’ para o jogo com o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Eryc Castillo descontou para Alianza Lima, antes de Quevedo empatar. Foto: Miguel Schincariol/AFP

Sem Arboleda, defesa do São Paulo vai de trunfo de Zubeldía à dúvida

Ainda no Campeonato Paulista, Luis Zubeldía acertou o São Paulo com o esquema com três zagueiros. Até o jogo contra o Alianza Lima, a equipe não sofria mais de um gol desde a derrota por 2 a 1 contra a Ponte Preta, na primeira fase do Estadual. Desde então, eram seis jogos e apenas dois gols sofridos.

Para o duelo pela Libertadores, Zubeldía até escalou três zagueiros, mas posicionou Ferraresi como lateral-direito, ao lado da dupla Arboleda e Alan Franco. Logo nos primeiros minutos já foi possível ver que o Alianza Lima tinha mais espaços para atacar. Ainda quando o jogo estava 0 a 0, Barcos chegou a mandar um chute no travessão.

“(O torcedor) tem de ficar chateado mesmo. Fizemos um primeiro tempo excepcional e o segundo tempo nada a ver. Estamos todos juntos no mesmo barco, nós que jogamos e temos que entregar mais”, analisou Ferraresi, na zona mista do MorumBis.

Arboleda fazia partida sólida na defesa do São Paulo, e sua saída enfraqueceu o sistema defensivo. Foto: Miguel Schincariol/AFP