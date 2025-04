Luiz Gustavo recebe alta, mas fica 10 dias em repouso no São Paulo tratando do tromboembolismo

Não é certo dizer, contudo, que após o prazo o volante já será liberado para voltar aos treinos no clube. Luiz Gustavo passará por uma reavaliação médica no hospital após o fim do prazo de medicação para receber os novos passos a seguir no tratamento.

Depois de trabalhar a semana passada inteira entre os titulares para a visita ao Atlético-MG, Luiz Gustavo acabou cortado da viagem para Belo Horizonte no sábado, dia no qual foi internado e recebeu o diagnóstico do problema vascular. Os tratamentos da doença passam por utilização de meia de compreensão e o uso diário e constante de anticoagulantes para o controle do sangue e trombolíticos.