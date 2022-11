Sob batuta de Modric, favorita Croácia prega respeito e seriedade contra Marrocos

Publicidade

Chegar à final da Copa da Rússia, em 2018, foi o ponto mais alto que a Croácia atingiu em Mundiais, mas ficar atrás apenas da França a colocou no seleto grupo de seleções que podem ser consideradas favoritas ao título nesta edição no Catar. A sua estreia acontece nesta quarta-feira, às 7h (de Brasília) pelo Grupo F diante de Marrocos, no Estádio Al Bayt, com capacidade para 60 mil torcedores e que fica na cidade de Al Khor, distante apenas 58 km de Doha.

Atual vice-campeã, a Croácia chega à sua sexta Copa do Mundo ainda sob a batuta de Luka Modric, meia do Real Madrid. Ele atuou 155 vezes pela seleção, com 23 gols e 24 assistências. Não se sabe com qual intensidade o time croata vai iniciar a competição. Da última vez manteve os 100% na primeira fase, passou pela Argentina nas oitavas e depois mostrou força ao eliminar a Inglaterra nas semifinais, só parando na França.

O técnico croata, Zlatko Dalic, já pegou as primeiras surpresas da Copa para cobrar respeito e seriedade de seus jogadores nesta estreia, aparentemente, diante de uma seleção mais fraca: “Temos muito respeito pelo Marrocos e temos que tomar muito cuidado, porque estas partidas, as de Arábia Saudita e Tunísia, nos lembram de que temos que jogar em nosso nível máximo se quisermos vencer”. Ele se referia à vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, por 2 a 1, e ao empate sem gols da Tunísia com a Dinamarca, nesta terça-feira.

Luka Modric, meia da seleção croata, comanda seleção na Copa do Mundo Foto: Adrian Dennis/AFP

Considerado força no continente africano, Marrocos aparece no ranking da Fifa em 22º lugar e também, como a Croácia, vai iniciar sua sexta participação em Mundiais, sem maiores ambições. Mas acham que podem sonhar em igualar sua melhor campanha, em 1986 no México, quando chegou às oitavas de final. Seria um prêmio para sua torcida, que deve comparecer em bom número diante da proximidade do Catar.

“Nós queremos dar o máximo para receber bem a nossa torcida. Temos bons jogadores e acredito na nossa preparação, principalmente no jogo coletivo. Não será fácil, certamente, mas vamos lutar muito”, explicou o técnico Walid Regragui. Ele reconhece a diferença entre os dois selecionados, mas acredita que pode surpreender.

“Os croatas são os grandes favoritos por sua história na última Copa. Mas nós temos jogadores de boa qualidade técnica como Ziyech, Mazraoui e Boufal, enquanto eles (croatas) só fixam em cima do futebol do Modric”, completou Regragui.

MARROCOS X CROÁCIA

MARROCOS - Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

CROÁCIA - Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol e Barisic; Modric, Brozovic e Kovacic; Vlasic, Petkovic e Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

ÁRBITRO - Fernando Rapallini (ARG).

HORÁRIO - 7h (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Al Bayt, Al Khor, no Catar.

