Lula avalia possibilidade de a União doar terreno para Santos construir estádio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou nesta sexta-feira, 18, a possibilidade de a União doar um terreno para o Santos construir um estádio. Ele citou como exemplo a área da Caixa Econômica Federal desapropriada pela prefeitura do Rio de Janeiro, em acordo com o governo federal, para dar lugar ao novo estádio do Flamengo.

“Vamos ver se a união tem um terreno em Santos para doar para o Santos fazer um estádio na Vila Belmiro, como fizemos com o Flamengo agora. E assim nós vamos integrando o futebol ao desenvolvimento”, disse o presidente da República.

O presidente Lula citou a possibilidade de a União ver terreno para o Santos construir estádio. Foto: Wilton Junior/Estadão

A área para o estádio do Flamengo foi um movimento feito pelo prefeito carioca, Eduardo Paes, poucos meses antes da eleição deste ano. Paes foi reeleito no primeiro turno, com 60% dos votos. O carioca é um dos aliados políticos de Lula. Na últimas semanas, o Santos avançou nas tratativas com a WTorre para a a construção da nova Vila Belmiro. As partes estão próximas de um denominador comum e estão por detalhes de chegar a um ponto de convergência no contrato para dar início à demolição e obras da futura arena santista no início de 2025. O Estadão apurou que ainda há uma série de pontos a serem debatidos, mas a tendência é de que o martelo seja batido até o fim do ano.

“O acordo com o estádio está celebrado. O que falta é a conclusão da obra (do Pacaembu). A partir do momento em que tenhamos o Pacaembu, poderemos iniciar as obras (do novo estádio santista)”, disse o presidente santista Marcelo Teixeira.

Santos e e WTorre assinaram um memorando e já podem ir em busca da aprovação dos órgãos públicos e de verbas para o investimento, através da pré-vendas de benefícios e patrocínios. O documento com a construtora foi firmado ainda na gestão do ex-presidente Andres Rueda.