Lula diz que Brasil é favorito para Copa e brinca sobre Cristiano Ronaldo: ‘Não joga como antes’

Publicidade

Ao lado do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, brincou ao dizer que uma das razões para o Brasil ser favorito para ganhar a Copa do Mundo é o fato de Cristiano Ronaldo não jogar mais como antes. A declaração foi dada nesta sexta-feira, 18, em entrevista coletiva realizada em Lisboa, Portugal, onde Lula se encontra por motivos diplomáticos.

“Depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. Primeiro porque as outras seleções não estão bem. Segundo que a seleção tetracampeã não vai, que é a Itália. E terceiro, o Cristiano Ronaldo já não joga como há 15 anos. Então, o Brasil tem muitas chances de ganhar essa Copa do Mundo”, disse o presidente eleito.

Lula e António Costa, em Lisboa, durante coletiva de imprensa. O presidente eleito acredita que o Brasil é favorito para ganhar a Copa do Mundo. Foto: Armando Franca / AP

“Mas, se o Brasil não ganhar e Portugal ganhar, também vou ficar feliz. Depois de ganhar uma Eurocopa, Portugal merece vencer uma Copa do Mundo”, completou Lula. O mundial começa neste domingo, às 13h (horário de Brasília), com a partida entre Catar e Equador. Já a seleção brasileira estreia contra a Sérvia, na próxima quinta-feira, 24, às 16h.

Lula foi questionado pela imprensa portuguesa se iria ao Catar para acompanhar a seleção brasileira de perto e qual seria o seu posicionamento em relação ao fato de a sede do mundial ser em um país acusado de violar os direitos humanos.

Lula respondeu que não sabia quais eram os critérios usados para a definição da sede da Copa e acabou não revelando se vai, ou não, acompanhar algum jogo do Brasil no país asiático.

Continua após a publicidade

“Eu não sei qual é o critério para a escolha do Catar. De qualquer forma, não cabe a gente julgar os critérios. Já está escolhido, já está definido, as seleções já estão convocadas, os caras já estão treinando. O que queremos é que os jogadores joguem bem para dar um espetáculo para todos nós”, disse.

“O Brasil está respirando, as pessoas estão com vontade de gritar, de passear e é nesse momento eufórico do País que eu espero que o Brasil nos traga a Copa do Mundo”, completou o presidente eleito.

Na última vez em que o Brasil foi campeão do mundo, em 2002, no mundial disputado na Coréia do Sul e no Japão, Lula também venceria as eleições e cumpriria o seu primeiro mandato a partir de 2003.