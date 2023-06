Luva de Pedreiro aceita convite do Manchester City para ver a final da Champions League em Istambul

Luva de Pedreiro está em Istambul, na Turquia, para acompanhar a final da Champions League da temporada 2022-2023 neste sábado, 16h (pelo horário de Brasília) . O convite veio do Manchester City, finalista da tarde deste sábado, que tentará seu primeiro título contra o Inter de Milão. Iran Ferreira, mais conhecido como “Luva de Pedreiro” ou apenas “Receba”, pelo grito característico das redes sociais, conheceu o ex-jogador do time inglês Fernandinho, que o presenteou com camisa do clube.

“Receba, pai, contratado! Come on, City!”, brincou Luva de Pedreiro em vídeo oficial divulgado nos perfis do Manchester City. Fernandinho, brasileiro que teve passagem pelo clube entre 2013 e 2022, foi o porta-voz do time na recepção do influenciador.

Além das publicações nos perfis das redes sociais do Manchester City, o encontro de Luva de Pedreiro com a taça da Champions League também rendeu uma publicação, dessa vez com a própria conta da competição. “Receba está aqui”, escreveu na legenda.

A decisão entre Manchester City e Inter de Milão em Istambul, na Turquia, ocorre em jogo único neste sábado, às 16h (horário de Brasília), com transmissões de SBT, TNT e HBO Max. O time de Pep Guardiola espera chegar ao título inédito, enquanto os rivais italianos busca o tetracampeonato, tendo conquistado a “orelhuda” nas temporadas 1963-64, 1964-65 e 2009-10.