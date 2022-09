Luva de Pedreiro aparece em estúdio musical do YouTube e anima fãs: ‘Entramos em todos os ramos’

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, segue sua trilha de sucesso nas redes sociais. Os apoios dos fãs é tão grande que o influencer pode até se arriscar no campo musical. Nesta terça-feira, o baiano publicou um vídeo em que aparece em um estúdio especial do YouTube.

Perguntado se agora migraria para a Música, Luva de Pedreiro respondeu em tom bem humorado: “Eu sou musicável. A gente entra em todos os ramos”, brincou.

Luva de Pedreiro tem feito muito sucesso. Depois de fechar acordo com a Amazon Prime Video para ser garoto propaganda da Copa do Brasil, assinou contrato com a adidas e até virou item do cardápio do restaurante paulistano Paris 6. O Estadão experimentou o prato e aprovou.

Luva de Pedreiro tem feito muito sucesso nas redes sociais. Foto: Instagram

São esperados acordos de Luva de Pedreiro ainda com a Marvel para divulgação de filmes, uma rede de fast food, além de gravações com grandes estrelas do esporte.

No último mês, Luva de Pedreiro aproveitou o verão europeu. Ele viajou para a Espanha e a Itália. Em território espanhol, conheceu Ronaldo Fenômeno, bateu bola com jogadores do Atlético de Madrid e até foi clicado em uma balada com a ex-namorada de Éder Militão, Karoline Lima, que negou qualquer affair com o jovem.

