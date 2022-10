Luva de Pedreiro ‘deixa’ futebol e participa de clipe de funk com atriz de filmes adultos: ‘Filé’

Continua após a publicidade

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, agitou as redes sociais nesta quarta-feira ao aparecer nos bastidores de um clipe de funk do MC Ryan. Fotos do jovem cercado por mulheres, entre elas a atriz pornô Elisa Sanches, viralizaram na web. O vídeo da música “Revoada 3″ ainda conta com outras personalidades da internet, como o humorista paulistano Thiago Ventura. Luva começou sua carreira de produtor de conteúdo digital tendo o futebol como foco, mas parece abrir seus horizontes para outras oportunidades.

Um vídeo do influenciador de 21 anos, que acumula 38 milhões de seguidores, dançando com Elisa Sanches também foi compartilhado nas redes por MC Ryan. Em outra publicação, o funkeiro apresenta a atriz a Iran, que chama a mulher de “filé”.

Luva de Pedreiro tem se aventurado em outros universos além do futebol nos últimos meses. Além da música, Iran foi garoto-propaganda de uma ação do McDonald’s para divulgar os tradicionais lanches da Copa do Mundo, com direito a um “M” da marca estilizado em seu cabelo. Ele também possui contratos com outras grandes marcas, como adidas e Amazon Prime Video, porém, anunciou uma pausa na carreira no último mês, apagando todo o seu conteúdo da internet.

Luva de Pedreiro participa, ao lado da atriz pornô Elisa Sanches, de videoclipe de funk. Foto: Reprodução

Ainda nesta quarta-feira, em live com o ex-jogador de futsal Falcão, Luva de Pedreiro revelou que recebeu um convite para realizar testes e integrar a lista de um dos “maiores clubes de futebol do mundo”, sem revelar o nome da equipe. Ele afirmou que vai iniciar sua preparação física em breve com a ajuda de um profissional que ficará responsável por cuidar da sua evolução. Nos seus vídeos iniciais, ele aparecia cobrando faltas e acertando o gol em distâncias grandes.

Desde que iniciou sua parceria com Falcão, que atua como seu empresário, Iran Ferreira viajou para a Europa para conhecer os CTs da Juventus e do Atlético de Madrid, se encontrou com estrelas como Ronaldo e Di Maria, e deixou a modesta casa na cidade de Quijingue, no interior da Bahia para morar em uma mansão em Recife. Ele também gravou vídeos em parceria com o senegalês Khaby Lame, “tiktoker” mais famoso do mundo. Sua carreira teve altos e baixos, brigas com agentes e processos na Justiça, anúncios de paradas e retomadas. Ele não é mais um personagem somente do Esporte. Agora, Luva navega por outras áreas. Especialistas ouvidos pelo Estadão explicam o fenômeno como carência do público por personagens que dão certo, muita espontaneidade e carisma.