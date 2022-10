Luva de Pedreiro anuncia presença na premiação da Bola de Ouro

O autointitulado “melhor do mundo” estará entre os melhores do mundo no dia 17 de outubro. O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou nesta segunda-feira que irá participar da cerimônia da premiação da Bola de Ouro, honraria oferecida pela revista France Football aos principais jogadores da temporada anterior.

“O cara da luva de pedreiro é o melhor do mundo. Eu sou o primeiro influenciador brasileiro a participar da cerimônia da Bola de Ouro”, disse Iran em vídeo publicado nas suas redes sociais. “Nos vemos em breve”, respondeu a conta oficial da premiação.

Luva de Pedreiro será o primeiro influenciador brasileiro a participar da Bola de Ouro. Foto: RICARDO BORGES/AFP

O jovem de 21 anos, que acumula 39 milhões de seguidores na internet, não deu mais detalhes sobre como será a sua participação. Nos últimos meses, o influencer da pequena cidade de Quijingue, no interior da Bahia, tem estrelado campanhas publicitárias, como por exemplo a dos tradicionais sanduíches da Copa do Mundo. Iran também possui contratos com outras grandes marcas, como adidas e Amazon Prime Video.

Luva de Pedreiro adotou um perfil mais discreto nas redes no último mês, apagando todo o seu conteúdo do Instagram e anunciando uma pausa na carreira de influenciador digital. Recentemente, ele revelou que recebeu um convite para realizar testes e integrar a lista de um dos “maiores clubes de futebol do mundo”, sem revelar o nome da equipe. Iran, que começou a sua carreira na internet postando vídeos mostrando sua habilidade com a bola, afirmou ainda que vai iniciar sua preparação física em breve com a ajuda de um profissional que ficará responsável por cuidar da sua evolução.

A vida de Iran Ferreira tem sido bastante agitada ao longo de 2022. Após romper com o ex-empresário, Allan Jesus, dando início a uma batalha judicial envolvendo valores milionários, Luva de Pedreiro fechou parceria com o ex-jogador de futsal Falcão, que atua como o seu novo agente. Desde então, viajou para a Europa para conhecer os CTs da Juventus e do Atlético de Madrid, se encontrou com estrelas como Ronaldo e Di Maria, e deixou a modesta casa para morar em uma mansão no Recife.

Bola de Ouro

A lista de indicados ao tradicional prêmio foi divulgada em agosto. Vini Jr., do Real Madrid, Casemiro, do Manchester United, e Fabinho, do Liverpool, são os representantes do Brasil. Neymar e Messi, que tiveram a temporada 2021/2022 marcada por frustrações no Paris Saint-Germain, estão fora. O grande favorito é o atacante francês Karim Benzema, protagonista da campanha do título do Real na última Liga dos Campeões.

A lista também tem nomes como o do artilheiro polonês Robert Lewandowski, que se transferiu ao Barcelona após conquistar inúmeros títulos e dois prêmios The Best pelo Bayern. Cristiano Ronaldo, Mbappé, De Bruyne, Modric e Haaland também aparecem entre os concorrentes da principal categoria da noite.