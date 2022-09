Luva de Pedreiro rebate críticas por aposentadoria e revela ter gravado comerciais para a Copa

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, voltou às redes sociais nesta quarta-feira para rebater as críticas pelo anúncio de sua aposentadoria. Após internautas dizerem que o jovem estaria parando “por falta de conteúdo”, o baiano de 20 anos voltou a afirmar que a decisão é pessoal e revelou ainda ter comerciais inéditos gravados para a Copa do Mundo do Catar.

“Estão falando que eu parei porque eu não tinha vídeo para postar... Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vão passar agora nos meses da Copa do Mundo. Vai passar em todas as televisões do mundo. É porque eu decidi mesmo parar, tá ligado?”, disse Iran em um vídeo publicado na sua conta oficial do Instagram.

Leia também Por que o Luva de Pedreiro ficou famoso? Especialistas explicam o fenômeno

Iran Ferreira pegou todos de surpresa ao anunciar o fim das suas atividades na internet, nesta terça-feira. Todos os vídeos e fotos de sua página no Instagram, onde acumula 18,4 milhões de seguidores, foram deletados repentinamente, levando fãs a suspeitarem de um ataque hacker. No entanto, o próprio Luva explicou a situação em um vídeo publicado horas depois.

Luva de Pedreiro gravou vídeo para rebater críticas sobre aposentadoria nas redes

“Eu não fui hackeado, não. Eu parei mesmo. Vou seguir a minha vida normal, sossegado. Essa foi uma decisão minha (de parar). E as marcas que eu estou aí, vou concluir os trabalhos que fechei, mas depois disso não vou fazer mais vídeos”, disse o Luva de Pedreiro.

Alguns dos seguidores de Iran levantaram a hipótese de que tudo não passa de uma jogada de marketing para o anúncio de mais um parceria ou ação na web. No entanto, o ex-jogador de futsal Falcão, atual agente do Luva, confirmou a informação na própria publicação. Nesta quarta, ele voltou a interagir com o jovem nas redes. “Absorva só as coisas boas! Tenha seu tempo e fique e volte mais forte!”

Continua após a publicidade

A pausa na carreira de Iran Ferreira surpreende porque o jovem estava a todo vapor nos últimos dias. Na última semana, ele publicou um vídeo em que aparece em um estúdio do YouTube, sugerindo uma gravação musical. O influenciador também firmou acordos recentemente com o Amazon Prime Video para ser garoto propaganda da Copa do Brasil, assinou contrato com a adidas e virou até mesmo item do cardápio do restaurante paulistano Paris 6 — o Estadão experimentou o prato e aprovou. Uma parceria com a Marvel ainda é esperado.

Esta não é a primeira vez que o Luva de Pedreiro diz que vai parar com a carreira. No início do ano, em tom mais cabisbaixo, Iran também afirmou que não iria gravar mais vídeos. Pouco depois, o jovem terminou as relações com o seu então empresário, Allan Jesus, após ambos baterem de frente por questões financeiras. As divergências deram início a uma batalha que ainda se arrasta na Justiça.

Desde que firmou parceria com Falcão, Iran Ferreira viajou para a Europa para conhecer os CTs da Juventus e do Atlético de Madrid, se encontrou com estrelas como Ronaldo e Di Maria, e deixou a modesta casa na cidade de Quijingue, no interior da Bahia para morar em uma mansão em Recife. Ele também gravou vídeos em parceria com o senegalês Khaby Lame, “tiktoker” mais famoso do mundo.