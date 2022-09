Luva de Pedreiro deixa aposentadoria, publica vídeo e troca ‘Receba’ por ‘Caraca’

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, voltou às redes sociais nesta segunda-feira, abandonando provisoriamente a aposentadoria anunciada no dia 13 de setembro. O influencer baiano gravou um vídeo nos mesmos moldes e cenário aos que fizeram sucesso em sua ascensão meteórica.

No chão de terra batida, Luva de Pedreiro mostra em seu novo vídeo, um golaço marcado após belo domínio e finalização com a bola ainda no alto, acertando o ângulo esquerdo do goleiro. Após marcar, Luva se dirige às câmeras e grita: “Caraca! Obrigado, meu Deus. Sim! Obrigado, Deus! Golaço, Pai!”, vibra, antes de fazer o sinal da cruz.

Não se sabe ao certo o motivo, mas alguns seguidores sentiram falta do típico “Receba”, palavra muito repetida em suas produções audiovisuais e que tomou conta do vocabulário jovem e do mundo futebolístico nos últimos meses, após o grande sucesso de Luva de Pedreiro.

Depois de apagar todos os seus vídeos das redes sociais e anunciar uma pausa na carreira de influenciador digital, Luva de Pedreiro foi alvo de críticas. “Estão falando que eu parei porque eu não tinha vídeo para postar... Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vão passar agora nos meses da Copa do Mundo. Vai passar em todas as televisões do mundo. É porque eu decidi mesmo parar, tá ligado?”, afirmou à época, negando que sua opção de parar as publicações teria relação com falta de criatividade nos conteúdos.

Luva de Pedreiro também teve de lidar com rumores sobre uma possível nova troca de agente em sua carreira. As informações, porém, foram refutadas tanto pelo baiano como pelo ex-craque do futsal Falcão.

“Se um dia o empresário do Khaby tiver uma proposta, eu vou ajudar ele (Luva). Nossa relação profissional com o Iran é o que menos importa. Ele nunca vai estar passando a gente para trás porque queremos vê-lo feliz”, afirmou Falcão sobre uma suposta saída da função para dar lugar ao maior TikToker do mundo, Khaby Lame.

Luva de Pedreiro e Leila Pereira posaram para foto após a vitória do Palmeiras sobre o Santos.

Na última semana, Luva de Pedreiro também criou polêmica ao acompanhar o jogo entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque e posar para fotos com a camisa alviverde, cuja fabricante é a Pumas, concorrente da adidas, com quem o influencer tem contrato e é embaixador da marca.