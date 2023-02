Luva de Pedreiro deixa de ser seguido pela conta oficial do Instagram

Luva de Pedreiro continua movimentando as redes sociais do mundo. Neste domingo, o influenciador brasileiro deixou de ser seguido pela conta oficial do Instagram na rede social. Luva tinha se tornado o primeiro do país a ter entre seus seguidores a conta da plataforma.

O influenciador brasileiro que ficou conhecido por conta dos vídeos de futebol em que falava o bordão “receba” é um grande fenômeno das redes sociais. Com mais de 20 milhões de seguidores no instagram e mais de 23 milhões no Tik Tok, Luva de Pedreiro não teve seu engajamento nas redes afetado por conta do “unfollow” da conta oficial da plataforma.

Luva de Pedreiro deixou de ser seguido pela conta oficial do Instagram neste domingo Foto: FOTO LUVA DE PEDREIRO-INSTAGRAM

Mais um desabafo nas redes

Antes de deixar de ser seguido pela conta oficial do Instagram na plataforma, Luva de Pedreiro usou seu perfil para fazer um novo desabafo. Sem dar nomes, o influenciador demonstrou grande decepção com algumas pessoas.

“Eu tô p…, é muita gente ruim que tem, ingratidão que tem, o cara dá uma de bonzinho, gente boa, vive no mundo só para ter alegria, mas não, pô. Eu fico triste pra c… com estas coisas. O cara não merece estas coisas não. Só quero felicidade, vou chamar por Deus. Pô, bicho, sai fora”, disse o Influenciador.

“Eu tô p.. é com a ingratidão do pessoal. Ingratos, só vão atrás das pessoas quando precisam. Eu tenho ódio é disso, falsidade do cabrunco, hômi, tu é doido”, completou.

O vídeo com o desabafo e outras postagens feitas no perfil foram apagadas minutos após terem sido colocadas no ar.