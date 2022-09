Luva de Pedreiro diz que está melhorando leitura e escrita e sonha em aprender inglês

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, segue fazendo sucesso dentro e fora das redes sociais e quer terminar sua alfabetização enquanto trilha um caminho de sucesso. De origem humilde, o influenciador digital da pequena cidade de Quijingue, na Bahia, já revelou que tem dificuldades em ler e escrever, mas publicou em sua conta no Twitter que está trabalhando para evoluir e sonha em aprender a falar inglês.

“Sempre me esforçando pra melhorar minha leitura e escrita e próximo passo depois quero muito aprender inglês pra entender os shows desses artistas internacionais minha tropa Kkkkk”, postou.

Por isso, Luva de Pedreiro sempre precisou de ajuda de outras pessoas para escrever seu conteúdo nas redes. Hoje, conta com um profissional para auxiliá-lo neste processo. “E esse é meu Manager me ajuda muito pra escrever as coisas em todas as redes, ele traduz e explica muita coisa pra mim tropa ta 24h comigo em todas as viagens dia 8 estamos no Rock in Rio ele disse que Guns N Roses é bom”, disse no Twitter ao apresentar seu assessor.

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro', posa para foto ao lado de Ronaldinho Gaúcho

Foi justamente o fato de não saber ler e escrever, problema também enfrentado por seus pais, que o atrapalhou ao assinar contrato com seu antigo empresário Allan Jesus. Luva, agora agenciado pelo ídolo do futsal Falcão, e seu ex-agente brigam na Justiça acerca do vínculo assinado entre as partes.

No último domingo, Iran Ferreira assistiu ao empate entre Corinthians e Internacional em 2 a 2, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, e conheceu o lutador Charles do Bronx. Fora do país, também segue como febre mundial. Recentemente, visitou clubes europeus, como a Juventus, e gravou vídeos com a participação ilustre do italiano Khaby Lame, criador de conteúdo com mais seguidores no TikTok, com mais de 140 milhões de seguidores. Na semana passada, ele também viu seu nome batizar dois pratos de uma grande cadeia de restaurantes em São Paulo.

