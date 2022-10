Luva de Pedreiro diz ter coração gelado e ser ‘inamorável’, mas avisa: ‘Ai se eu te pego’

Continua após a publicidade

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, abandonou as publicações nas redes sociais recentemente, mas pouco tempo depois decidiu retomar suas aparições. Nesta sexta-feira, o influencer baiano postou uma foto ao lado do técnico Vítor Pereira, do Corinthians, e em seguida gravou um vídeo bem humorado em uma loja de roupas.

“Fala, minha tropa. Sou ‘inamorável’. Coração gelado, receba! ‘Inapaixonável’. Bata de frente. Está ligado, né? Will Smith, Will Smith, ‘Um Maluco no Pedaço’. ‘Ai, se eu te pego, ai ai’”, disse Luva de Pedreiro.

Em sua breve fala, o influencer expressou que, por ter um coração gelado, não se deixa levar por paixões e não seria possível para qualquer pessoa tê-lo como namorado, por isso, “inamorável”. Em seguida, Luva de Pedreiro aponta uma possível semelhança sua com o ator Will Smith, que protagonizou a série Um Maluco no Pedaço. Por fim, remetendo à questão sobre relacionamento, o baiano recita um trecho da música “Ai se eu te pego”, do sertanejo Michel Teló.

Luva de Pedreiro encontrou o técnico Vítor Pereira Foto: Instagram/ Luva de Pedreiro

Na quarta-feira, Luva de Pedreiro agitou as redes sociais ao aparecer nos bastidores de um clipe de funk do MC Ryan. Fotos do jovem cercado por mulheres, entre elas a atriz pornô Elisa Sanches, viralizaram na web. O vídeo da música “Revoada 3? ainda conta com outras personalidades da internet, como o humorista paulistano Thiago Ventura.

Um vídeo do influenciador de 21 anos, que acumula 38 milhões de seguidores, dançando com Elisa Sanches também foi compartilhado nas redes por MC Ryan. Em outra publicação, o funkeiro apresenta a atriz a Iran, que chama a mulher de “filé”.

Iran foi garoto-propaganda de uma ação do McDonald’s para divulgar os tradicionais lanches da Copa do Mundo, com direito a um “M” da marca estilizado em seu cabelo. Ele também possui contratos com outras grandes marcas, como adidas e Amazon Prime Video.