Luva de Pedreiro é o novo reforço do Grêmio no futebol 7: ‘Sonho realizado’

Luva de Pedreiro é jogador do Grêmio. Nesta sexta-feira (24), o influenciador foi anunciado como reforço da equipe gaúcha no futebol 7, que é disputado em campos com dimensões menores e gramado sintético. O time está em preparação para a disputa da Copa Gramado da modalidade, que acontece entre os dias 1 e 2 de abril no interior do estado.

“Finalmente aconteceu! Graças a Deus pai. Sonho realizado. É a tropa”, disse Luva de Pedreiro no vídeo de anúncio da contratação nas redes sociais do Grêmio. Em outra publicação, o influenciador fala que só jogará em time grande.

Reprodução vídeo Grêmio futebol de sete Foto: Reprodução vídeo Grêmio futebol de sete

Luva de Pedreiro não será o único nome conhecido do Grêmio

Uma das equipes de mais nome no futebol de sete, o Grêmio não contará apenas com Luva de Pedreiro como nome mais conhecido da equipe na temporada. Nesta semana, o clube gaúcho já confirmou que Douglas, Maicon, Edilson, Léo Moura, Rodrigo Mendes e até Romário farão parte do elenco nas competições e possíveis excursões para jogos da equipe.

“Vamos fazer um tour pelo interior do estado, estamos com a ideia de fazer em Passo Fundo e Pelotas. Vamos levar os ídolos e craques e aproximar do torcedor que não consegue vir em uma partida na Arena”, comentou o diretor Alexandre Madeira.