Luva de Pedreiro empresta voz para Waze em ação especial da Copa do Mundo; veja como usar

Os usuários do Waze, aplicativo de GPS que ajuda motoristas a se localizar no trânsito e a chegar aos destinos, podem, agora, dirigir acompanhados da voz do influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro. A plataforma anunciou a novidade nesta terça-feira, 8, e orienta os interessados a como habilitar a nova função (veja abaixo o passo a passo).

A inclusão da voz do Luva — e as suas expressões clássicas — acontece como parte de uma ação especial promovida pelo Waze por conta da Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro. A empresa também vai disponibilizar o Automoball, um ícone de veículo temático que pode ser escolhido durante o uso do aplicativo. De acordo com a empresa, a ativação ficará disponível até 29 de dezembro.

A ligação de Iran Ferreira com futebol é estreita. Ele ficou conhecido e se tornou uma celebridade das redes sociais por conta dos vídeos em que aparece marcando gols de longa distância, colocando a bola sempre no ângulo superior do gol.

Com mais 19 milhões de seguidores no Instagram e 20 milhões no Tik Tok, o fenômeno da internet acumula, aos 21 anos, gravações de comerciais ao lado de Tite e participações em grandes eventos do mundo do futebol, como a final da Liga dos Campeões, em Paris, e na cerimônia da entrega da Bola de Ouro, ambos acompanhados in loco pelo jovem.

“O Brasil ama o futebol e está chegando a hora de torcer e comemoramos juntos. E, claro que, o Waze não poderia deixar de participar da festa. O Luva de Pedreiro é uma grande personalidade do esporte, divertido e um ótimo representante para guiar nossos motoristas neste momento”, comentou Heloisa Pinho, gerente do Waze no Brasil, por meio de nota.

Luva de Pedreiro empresta voz para o aplicativo Waze em ação especial da Copa do Mundo.

Como usar

Para conseguir dirigir com a voz do Luva de Pedreiro, basta abrir o aplicativo, clicar em “Meu Waze” e depois no banner “Dirija com Luva de Pedreiro”. Para alterar a voz, é necessário fazer o seguinte caminho: Configurações; Voz e Som e Voz Waze.

Para mudar o ícone do carro, o usuário deve ir em Configurações; Exibição do mapa; Ícone do Veículo. Já para trocar o Humor, é necessário ir no perfil, clicar no nome de usuário e na opção Humor.

Frases do Luva

Ao habilitar a nova função, os usuários do aplicativo poderão ouvir as várias frases do Luva de Pedreiro contextualizadas para o trânsito. Algumas das falas do influenciador são:

“Treino é treino, jogo é jogo, bora com o melhor do mundo!”.

“O Brasil é o melhor do mundo. Estamos no caminho certo para vencer. Bora?”

“É o cara da Luva de pedreiro dirigindo com você, pai. Bora pro jogo”.

“Engata a primeira e vamos ser campeão. Aqui é do Brasil”.