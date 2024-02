Conforme agenda do Vaticano, o Papa fez uma audiência geral, momento em que recebe fiéis e compartilha uma reflexão católica. O tema desta vez foi a tristeza. Triste, porém, não é a definição de Luva de Pedreiro ao poder entregar em mãos uma camisa da seleção brasileira ao Papa Francisco, que deixava a audiência em cadeira de rodas.

No vídeo postado pelo influencer, é mostrado o que ele fala para o pontífice. “Um prazer conhecer o senhor. Trouxe um presente meu, do Brasil”, falou. Em seguida, ele emenda a pergunta: “Messi ou (Cristiano) Ronaldo?”. O vídeo é cortado e não é possível saber a resposta do Papa.