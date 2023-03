Luva de Pedreiro fica preso em elevador com 12 pessoas e se desespera; veja vídeo

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, compartilhou nesta sexta-feira em suas redes sociais um momento de angústia que viveu. O influenciador ficou preso em um elevador com outras 12 pessoas e se desesperou com a situação.

Momentos antes de a porta do elevador ser aberta, Luva de Pedreiro aparece extremamente aflito, quase aos prantos. Assim que a porta do elevador foi inteiramente aberta e a primeira pessoa retirada, o baiano salta para deixar o local e corre pelo corredor.

As outras 12 pessoas saíram do elevador calmamente e rindo da situação. Um bombeiro civil foi o responsável por auxiliá-los. Veja o vídeo abaixo:

Luva de Pedreiro fica preso em elevador e se desespera



📽 Instagram/ Luva de Pedreiro pic.twitter.com/IhnCgyWuyW — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) March 4, 2023

Luva de Pedreiro conta atualmente com pouco mais de 20 milhões de seguidores em sua página no Instagram. No TikTok, são 23,3 milhões de fãs. Apesar de ter diminuído o volume de postagens, o jovem baiano continua divertindo as redes sociais com seus vídeos de cobranças de falta, chutes e golaços.

Nesta semana, Luva de Pedreiro deixou de ser seguido pelo perfil oficial do Instagram. Ele havia sido o primeiro brasileiro a ter a página na sua lista de fãs.

Antes de deixar de ser seguido pela conta da plataforma, Luva de Pedreiro usou seu perfil para fazer um novo desabafo. Sem dar nomes, o influenciador demonstrou grande decepção com algumas pessoas.