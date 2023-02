Luva de Pedreiro encontra Jorge Jesus e pede volta do técnico ao Flamengo; assista

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, registrou em suas redes sociais um breve encontro, em um aeroporto da Europa, com o técnico português Jorge Jesus, atual comandante do Fenerbahçe, da Turquia. O influencer, notório torcedor do Vasco, aproveitou a ocasião para questionar o treinador sobre um possível volta ao Flamengo.

“Graças a Deus, pai. Estou aqui com o Jorge Jesus, que vai voltar para o Flamengo”, afirmou Luva, que recebeu um “Vamos”, como resposta do português. Em seguida, o baiano voltou a perguntar: “Vai voltar para o Flamengo?”, e Jorge Jesus respondeu: “Tu é que sabes”.

Leia também Corinthians faz grande primeiro tempo, goleia o Flamengo e é bicampeão da Supercopa feminina

Jorge Jesus deixou saudades no torcedor do Flamengo pelas conquistas da Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Supercopa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2020) e Campeonato Carioca (2020). Desde sua saída em meados de 2020, a equipe rubro-negro, mesmo com novos títulos, parece órfã do treinador.

Em 2022, quando o Flamengo estava sob o comando do compatriota Paulo Sousa, Jorge Jesus visitou o Brasil e gerou burburinhos com uma possível troca no cargo de técnico do clube. Em seguida, Jesus acertou sua ida ao futebol turco e encerrou as especulações.

Jorge Jesus é um dos nomes especulados para comandar a seleção brasileira. Foto: Umit Bektas/ Reuters

Recentemente o nome de Jorge Jesus voltou à tona no Brasil, mas para um cargo ainda mais relevante: o de técnico da seleção brasileira. O português é um dos especulados, ao lado do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, português José Mourinho, da Roma, e os desempregados Zinédine Zidane e Luis Enrique.