Luva de Pedreiro assina acordo com a Loud, maior organização de eSports do Brasil

Após conquistar milhões de fãs ao redor do planeta, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, acumulou importantes acordos com grandes marcas. Nesta sexta-feira, o influencer anuncia que se tornará embaixador da Loud, principal organização de eSports do Brasil.

Luva de Pedreiro será o primeiro influenciador vinculado ao futebol a ocupar este cargo na Loud. O objetivo do acordo é desenvolver diversos projetos em conjunto. O jovem baiano busca ampliar sua atuação no cenário gamer mundial, com experiências voltadas para a criação de novos conteúdos digitais.

“Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida. É mais um sonho se concretizando, graças a Deus!”, comenta Luva de Pedreiro sobre o novo vínculo como garoto-propaganda da Loud.

Luva de Pedreiro se torna embaixador da Loud Foto: Divulgação

De acordo com Bruno “Playhard” Bittencourt, sócio-fundador da Loud, a chegada do Luva de Pedreiro é uma inovação no mercado de games e dará aumentará a visibilidade da organização. “Sabemos que o futebol é uma paixão muito presente entre nossos fãs, então, era um um território que sempre quisemos explorar. Ninguém melhor que o Luva para começarmos, visto que sua história é muito parecida com a nossa, realizando os seus sonhos fazendo o que ama, se provando dia após dia. Agora podemos conectar o mundo dos games com futebol para entregar experiências totalmente novas para nossa comunidade.”

Somados os seguidores no Instagram, por exemplo, Loud e Luca de Pedreiro totalizam mais de 30,7 milhões de fãs. Além de garoto-propaganda, Iran Ferreira promoverá outras atividades conjuntas com a organização, com foco especial no público jovem, marca comum entre os seguidores das partes envolvidas no acordo.

Recentemente, Luva de Pedreiro esteve nos holofotes mundiais ao comparecer na entrega do prêmio Bola de Ouro, da revista France Football. Em meados de setembro, o influencer havia informado que iria parar de gravar vídeos e voltaria à “vida normal”. No entanto, após dez dias, a suposta aposentadoria foi deixada de lado. Primeiramente, o baiano fez um vídeo simples, agregando “Caraca” à sua lista de bordões. Mais tarde, ele participou de um clipe de funk com atriz de filmes adultos.