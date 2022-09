Luva de Pedreiro nega que aposentadoria seja pretexto para dar ‘chapéu’ em Falcão: ‘Fake news’

Apesar de anunciar a aposentadoria nesta semana, as polêmicas sobre a carreira de Luva de Pedreiro, maior influenciador de futebol do mundo, continuam. Nesta quinta-feira, o jovem veio a público desmentir boatos sobre um “chapéu” que teria dado em seu agente, Falcão, ao anunciar o fim de seus vídeos e de sua carreira na internet.

A informação foi dada inicialmente pela coluna do Léo Dias, o mesmo que revelou os abusos de seu ex-agente, Allan Jesus, sobre os contratos assinados por Iran Ferreira. Em matéria veiculada no portal Metrópoles, o colunista afirmou que o anúncio do fim de seus vídeos para fingir um abandono de sua carreira, deixar seu trabalho com Falcão e passar a ser agenciado por Khaby Lame - tiktoker mais seguido do mundo e com quem esteve em contato no último mês.

No entanto, segundo o próprio Luva de Pedreiro, essas informações são falsas. Na manhã desta quinta-feira, o influenciador se pronunciou, por meio de live em seu Instagram. “É tudo mentira, e não é só ele (Leo Dias). Diversas páginas estão mentindo sobre mim”, afirmou o baiano.

Luva de Pedreiro e Falcão vieram a público desmentir as informações sobre o futuro de sua carreira como influenciador.

“Eu continuo fechado com o Falcão”, garantiu o jovem. “Leo Dias é mentiroso. Eu só quero ficar em paz. É tudo mentira. Fake News!”, frisou. Em sua live, mais de 200 mil pessoas se conectaram simultaneamente para ouvir seu pronunciamento. “Se eu soubesse que a internet era assim, eu nem começava”. Iran também afirmou que em algumas páginas foi bloqueado para não comentar nas publicações - ficando impossibilitado de desmentir as informações

O influenciador também colocou Falcão na transmissão ao vivo, para desmentir os boatos. O ex-jogador de futsal garantiu que o Luva jamais irá passar a perna nele. “Ele só acordou um dia cansado, estafado, como todas as pessoas do mundo. Eu não tenho contrato com o Iran, sou amigo dele em primeiro e ajudei ele com o contato da minha equipe”, afirmou.

Falcão também se preocupou em acalmar o jovem, que aparentava estar estressado com as informações divulgadas por Leo Dias. “Se um dia o empresário do Khaby tiver uma proposta, eu vou ajudar ele (Luva). Nossa relação profissional com o Iran é o que menos importa. Ele nunca vai estar passando a gente para trás porque queremos vê-lo feliz”.

“Logo no início eu falei que não trabalho com isso (agenciamento de influenciadores). Iran foi para a Europa, para o Rock in Rio, e e eu não estive junto. Não quero aparecer, quero que ele seja feliz”, afirmou o ex-jogador de futsal. “Se ele quiser aproveitar a vida, comer um ‘churrasquinho’, eu vou ficar do lado dele. Sempre.”

Além disso, eles também aproveitaram para revelar que esse não é o fim da carreira do Luva. Além dos comerciais da Copa, que o influenciador tinha anunciado nesta semana, ele estará presente na premiação da Bola de Ouro, que acontece em janeiro. “Nós somos os melhores do mundo”, brincou o jovem.

Esta não é a primeira vez que o Luva de Pedreiro diz que vai parar com a carreira. No início do ano, em tom mais cabisbaixo, Iran também afirmou que não iria gravar mais vídeos. Pouco depois, o jovem terminou as relações com o seu então empresário, Allan Jesus, após ambos baterem de frente por questões financeiras. As divergências deram início a uma batalha que ainda se arrasta na Justiça.

Desde que iniciou sua parceria com Falcão, Iran Ferreira viajou para a Europa para conhecer os CTs da Juventus e do Atlético de Madrid, se encontrou com estrelas como Ronaldo e Di Maria, e deixou a modesta casa na cidade de Quijingue, no interior da Bahia para morar em uma mansão em Recife. Ele também gravou vídeos em parceria com o senegalês Khaby Lame, “tiktoker” mais famoso do mundo.