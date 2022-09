Luva de Pedreiro posa ao lado de Leila Pereira no Allianz Parque usando camisa do Palmeiras

O triunfo do Palmeiras sobre o Santos por 1 a 0, em partida realizada no Allianz Parque neste domingo, teve um espectador especial. O influenciador digital Luva de Pedreiro acompanhou a partida no estádio e posou para fotos com Leila Pereira, presidente do clube, após o embate.

Na semana em que sugeriu que interromperia a produção de vídeos em suas redes sociais, o influenciador voltou a chamar atenção por um detalhe na foto divulgada por Leila Pereira. Na imagem, o jovem apareceu vestindo uma camisa do Palmeiras, que tem seu material esportivo produzido pela Puma. O influenciador, porém, é embaixador da Adidas, que pede exclusividade no contrato, impedindo Luva de utilizar materiais das concorrentes.

Em sua conta oficial no Twitter, Leila Pereira postou a foto com o influenciador e brincou com o tradicional bordão para desejar um boa noite aos seguidores.

Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 no Allianz Parque. Foto: Carla Carniel/Reuters

Dentro de campo, o Palmeiras contou com gol de Merentiel no segundo tempo para derrotar o Santos por 1 a 0. Com o triunfo, a equipe alviverde disparou ainda mais na liderança do Brasileirão, chegando aos 57 pontos e a 12 jogos de invencibilidade no torneio.

O próximo compromisso do Palmeiras será frente o Atlético Mineiro, no Mineirão, no dia 28 de setembro.

Confira a postagem:

RECEBAAAAAAAAAAAA o nosso boa noite. pic.twitter.com/vY0RAXNsWd — Leila Pereira (@leilapereiralp) September 18, 2022