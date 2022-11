Luva de Pedreiro ressurge com novos contratos e fatura mais de R$ 500 mil em publicidade

Publicidade

Luva de Pedreiro é um fenômeno que começou em março do ano passado, após a publicação de seu primeiro vídeo nas redes sociais. Desde então, o jovem Iran Ferreira ganhou projeção mundial, milhões de seguidores nas redes sociais e fechou contrato com empresários, além de ações com empresas e convites para ir a eventos importantes. Em setembro, porém, anunciou que interromperia a carreira de influencer, mas voltou a postar vídeos 13 dias depois. Apesar da pausa, o jovem voltou com tudo e continua crescendo. Na última quarta-feira, a nova revelação de Luva foi que ganhou mais de R$ 500 mil em sua mais recente publicidade.

O jovem já fazia grande sucesso e acumulava, por exemplo, a ação com a Pepsi, que o levou para a final da Champions League, o convite para acompanhar o Roland Garros, e a assinatura do maior contrato de sua vida, com a adidas, em agosto deste ano. No entanto, após a retomada, conseguiu aumentar ainda mais seus seguidores em redes sociais e aparições de destaque.

Após o período, Iran também estrelou propaganda do MCDonald’s junto com Tite, compareceu à premiação do Bola de Ouro e foi convidado pela Warner para acompanhar o lançamento do filme Adão Negro, onde encontrou o ator “The Rock”. Ainda em outubro, foi anunciado como primeiro embaixador da Loud, maior organização de eSports e conteúdo do Brasil, e no início de novembro, como embaixador do Free Fire. O jovem também será a nova voz do Waze, aplicativo de GPS e trânsito, contando com alguns de seus famosos bordões a partir de 29 de dezembro.

Luva de Pedreiro tem milhões de fãs espalhados em todo o mundo. Foto: Ricardo Borges/ AFP

Além disso, o influenciador também concorre à categoria “Influenciador do Ano no Brasil” do prêmio internacional “People Choice Awards”, junto com nomes como Jade Picon, Luísa Sonza e Virgínia Fonseca.

O especialista em marketing esportivo e sócio da empresa de consultoria esportiva e de entretenimento Heatmap, Renê Salviano, explica o porquê o jovem continua fazendo grande sucesso mesmo após 1 ano e oito meses desde a publicação de seu primeiro vídeo, somada a uma breve interrupção na carreira:

“Iran tem um conteúdo que as pessoas gostam: é simples, sempre envolvido com uma paixão que é o futebol, e tem uma história de luta. Como ele chegou a números de engajamentos estratosféricos, existe uma força muito grande de alcance, algo que todas as empresas querem. O grande negócio é ter conexões de marcas que façam sentido. E mais, no caso dele, o que irá fazer ao longo dos próximos dias, meses e anos para continuar conectado com a sua audiência”.

Na última quarta-feira (16), Iran revelou que a sua entrega publicitária mais recente incluiu um valor de US$ 100 mill apenas para fazer uma publicidade em vídeo de 40 segundos. A quantia é de aproximadamente R$ 533 mil na cotação atual. Fora os valores dos novos contratos, o jovem recebe de seu empresário, Falcão, um salário mensal de R$ 100 mil além de 60% dos valores arrecadados de todos os novos contratos assinados. As despesas de Luva também são todas cobertas pelo ex-jogador. Já nos antigos contratos, foi divulgado que as publicidades com a Amazon giravam em torno de R$ 1,5 milhão.

Nas redes sociais, sua base de seguidores também aumentou desde a retomada da carreira: se antes da pausa Iran tinha 18,4 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 19 milhões no TikTok, no momento já ultrapassou os 19 milhões no Instagram e os 20,6 milhões no TikTok. No Twitter ultrapassa 1 milhões de seguidores, e no YouTube, 2 milhões.

“O sucesso que ele atingiu nas redes sociais é assustador. Os conteúdos que ele produz possuem muita força, além dele ser um garoto humilde, carismático e autêntico. Assim, consegue alcançar um público muito grande de forma orgânica, e isso gera visibilidade. Isso é um grande atrativo para as empresas e um diferencial para realizar novas parcerias”, explica Bernardo Pontes, sócio da Alob Sports - agência de marketing de influência focada no esporte–, sobre os bons números de Luva de Pedreiro.

Já Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa que atende atletas junto às marcas, ressalta o grande potencial do jovem em continuar expandindo suas marcas, contrariando as expectativas iniciais: “Quando o Luva de Pedreiro surgiu, realmente espantou a forma como foi ganhando seguidores, que engajaram com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu imaginava que se tratava de um conteúdo limitado, que com o tempo as pessoas fossem perdendo interesse. Porém, com o passar do tempo, vieram novos contratos e seguidores, e a percepção que eu tinha caiu por terra. Então o que posso dizer é que parece que realmente o Luva de Pedreiro é um fenômeno”, diz.