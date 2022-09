Luva de Pedreiro revela vontade de conhecer o Papa Francisco no Vaticano

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, revelou sua vontade de conhecer o Papa Francisco. Pelas redes sociais, o influencer falou sobre o anseio de visitar o Pontífice no Vaticano. O jovem tem conhecido importantes personalidades mundo afora e quer ter contato com o argentino.

“Queria conhecer o Papa Francisco”, foi a frase publicada nas redes sociais do baiano. Luva de Pedreiro tem se apoiado em posts misteriosos para engajar os fãs. Estão em pauta possíveis acordos com uma cadeia de lanchonetes fast food, a Marvel e o YouTube, além de uma gravação com LeBron James, ícone do basquete norte-americano.

Mesmo sem a confirmação de que Luva de Pedreiro de detalhes dos acordos, os fãs do Luva de Pedreiro acreditam que o influencer baiano já deve ter programada uma viagem ao Vaticano para conhecer o Papa Francisco. Com a saúde debilitada, o pontífice tem evitado fazer viagens e tem diminuído o contato com o público.

Luva de Pedreiro faz grande sucesso nas redes sociais. Foto: Instagram

Luva de Pedreiro tem feito muito sucesso. Depois de fechar acordo com a Amazon Prime Video para ser garoto propaganda da Copa do Brasil, assinou contrato com a adidas e até virou item do cardápio do restaurante paulistano Paris 6. O Estadão experimentou o prato e aprovou.

No último mês, Luva de Pedreiro aproveitou o verão europeu. Ele viajou para a Espanha e a Itália. Em território espanhol, conheceu Ronaldo Fenômeno, bateu bola com jogadores do Atlético de Madrid e até foi clicado em uma balada com a ex-namorada de Éder Militão, Karoline Lima, que negou qualquer affair com o jovem.