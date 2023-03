Luva de Pedreiro surpreende motoristas e lava para-brisa de carros no farol: ‘Receba’

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, surpreendeu alguns motoristas nesta quinta-feira. O influencer baiano compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece lavando o para-brisa de carros em um farol do Recife, capital pernambucana.

Nas imagens, Luva surge com uma garrafinha de água, com a qual lava o para-brisa, com a ajuda de um rodo para limpar vidros. Os motoristas, ao verem que se tratava do influencer, gravaram as cenas.

Luva de Pedreiro limpa vidros de carros no trânsito e surpreende motoristas pic.twitter.com/iZaBHLNlfv — bnewsvideos (@bnewsvideos) March 9, 2023

“Quer que eu limpe o carro, pai? Tá ligado, pai. É o Luva de Pedreiro, melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Receba, pai”, disse Luva a um dos motoristas.

Luva de Pedreiro lava para-brisa de carros. Foto: Reprodução/ Instagram @luvadepedreiro

Na última semana, Luva também passou por uma situação inusitada. Ele ficou preso em um elevador com outras 12 pessoas e se desesperou com a situação. Assim que a porta se abriu, ele saltou e partiu por um corredor sem olhar para trás.

Luva de Pedreiro conta atualmente com pouco mais de 20 milhões de seguidores em sua página no Instagram. No TikTok, são 23,3 milhões de fãs. Apesar de ter diminuído o volume de postagens, o jovem baiano continua divertindo as redes sociais com seus vídeos de cobranças de falta, chutes e golaços.

Alguns dias atrás, Luva de Pedreiro também deixou de ser seguido pelo perfil oficial do Instagram. Ele havia sido o primeiro brasileiro a ter a página na sua lista de fãs.