Luva de Pedreiro revela convite de clube para fazer testes como jogador: ‘É o maior da história’

Um dos maiores fenômenos recentes no Instagram, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, revelou que irá seguir carreira como jogador de futebol. Por meio de suas redes sociais, o jovem de 20 anos afirmou que teria recebido um convite para realizar testes e integrar a lista de um dos “maiores clubes do mundo”.

Em uma live com seu amigo e empresário Falcão, o influenciador revelou o convite de um clube profissional. “E esse time que me chamou, existe time melhor do mundo?” disse o jovem, sem revelar o nome da equipe, para Falcão durante a live “Não, não existe time melhor no mundo. E você que é o melhor do mundo, tem que estar no time melhor do mundo”, respondeu o empresário.

Luva afirmou durante a transmissão que iniciará sua preparação física ainda esta semana e Falcão revelou que um profissional irá acompanhar e cuidar do influenciador. De acordo com a dupla, o jovem fará trabalhos diários em dois horários durante os próximos dias, para conquistar o sonho de ser jogador de futebol profissional.

Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, fechou com Falcão, lenda do fustal, para ser seu novo empresário.

Desde que colocou uma pausa em sua carreira como influenciador, Luva recebeu novas propostas de trabalho. Entre elas, o baiano estrelou uma campanha do McDonald’s, rede mundial de fast-foods, sobre os novos lanches temáticos da marca para a Copa do Mundo. Em um dos comerciais, Iran fala que “o McBrasil é o melhor do mundo”.

“Eu sou o rei ‘da’ McDonald’s, o pai ‘da’ McDonald’s”, afirmou o influenciador nesta segunda-feira em seu Instagram, com um “M” da marca estilizado em seu cabelo. “E vem bomba aí, um dos maiores do mundo”, em referência a seu teste de jogador com o clube.