Luxemburgo acumula cinco jogos sem vencer e supera o seu pior início no comando do Corinthians

Vanderlei Luxemburgo chegou a cinco jogos sem vitória no comando do Corinthians, na quarta-feira, com a derrota do time paulista para o Atlético-MG, por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O revés fez o treinador de 71 anos superar o seu pior início no comando do time do Parque São Jorge. Em 1998, o técnico venceu justamente na quinta partida após a estreia. O técnico nunca ficou tanto tempo sem vencer após assumir uma equipe desde quando iniciou a carreira de treinador.

A primeira passagem de Luxemburgo pelo Corinthians aconteceu em 1998, quando o treinador já era considerado um dos melhores do País. Multicampeão pelo Palmeiras e com passagens importantes por Santos e Bragantino, o técnico assinou com o time do Parque São Jorge com a missão de levar a equipe de volta à Copa Libertadores. A parceria superou as expectativas e o time corintiano terminou aquele ano com o título Brasileiro.

O início de Luxemburgo no Corinthians à época não animou a torcida, assim como o trabalho atual. A equipe corintiana emendou cinco derrotas consecutivas, todas pelo extinto Torneio Rio-SP. Porém, quem estava à beira do gramado no primeiro duelo, derrota por 1 a 0 para o Botafogo, era o então auxiliar Oswaldo de Oliveira. A vitória finalmente veio contra o Itabaiana, fora de casa, por 3 a 0, pela Copa do Brasil. A equipe alvinegra contava com alguns nomes de peso, como o goleiro Ronaldo Giovanelli, o colombiano Freddy Rincón e o pentacampeão Edilson Capetinha. Fernando Diniz, técnico do Fluminense, também fazia parte do elenco.

Vanderlei Luxemburgo chegou badalado ao Corinthians, em 1998, mas demorou para conhecer a primeira vitória. Foto: AGLIBERTO LIMA/AE

Pouco tempo depois de ser contratado pelo Corinthians, Luxemburgo recebeu uma proposta da seleção brasileira e se dividiu entre os dois trabalhos até 1999, quando deixou o time paulista para focar no Brasil. O treinador retornou em 2001 e comandou o time na conquista do Campeonato Paulista daquele ano.

A última vez que Luxemburgo havia ficado tanto tempo sem vencer após uma estreia foi em 2019, no Vasco. O treinador precisou de quatro jogos para conhecer a primeira vitória. Por outro lado, o técnico defende uma invencibilidade de 25 anos em estreias, com 13 vitórias e oito empates.

Diferentemente da década de 1990, Luxemburgo assinou com o Corinthians neste ano sob desconfiança da torcida e da opinião pública. Sem trabalhos relevantes em quase 20 anos, o técnico assumiu a difícil missão de colocar o time de volta nos trilhos após a eliminação precoce no Paulistão e o início ruim na Copa Libertadores. Até o momento, são dois empates e três derrotas (13,3% de aproveitamento), com apenas três gols marcados e nove sofridos. O time encara o Flamengo domingo, no Maracanã, e precisa vencer para fugir da zona de rebaixamento. Na quarta-feira, o rival será o Argentinos Jrs, fora de casa, em duelo decisivo pela classificação às oitavas da Libertadores.

Continua após a publicidade

Luxemburgo é o terceiro técnico do Corinthians em cinco meses. Com a saída do português Vítor Pereira no final do ano passado para o Flamengo, cuja passagem já foi encerrada, a diretoria optou pela efetivação do novato Fernando Lázaro, mas os resultados negativos e o desempenho ruim da equipe, especialmente na ausência de Renato Augusto, minou a permanência do filho do ídolo Zé Maria no cargo. Entendendo que precisava de um profissional de renome, o presidente Duílio Monteiro Alves decidiu pela contratação de Cuca, mas a rejeição da torcida por causa da condenação do técnico, na Suíça, por ato sexual com uma garota de 13 anos, fez com que ele ficasse apenas uma semana no cargo.

Antes de sacramentar a sua terceira passagem pelo Corinthians, Luxemburgo estava sem trabalhar no futebol desde novembro de 2021, quando se despediu do Cruzeiro com uma campanha ruim, com o time celeste terminando em 14º na Série B e por pouco não sendo rebaixado para a terceira divisão nacional. Neste meio-tempo, Luxemburgo se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e tentou se candidatar a deputado federal pelo Amapá, mas não teve êxito e ficou de fora da concorrência.

Luxemburgo é o treinador com mais vitórias na história do Brasileirão, tendo vencido 350 partidas na competição. Além das conquistas com Corinthians e Palmeiras, ele também conquistou o campeonato por Cruzeiro (2003) e Santos (2004).