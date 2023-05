Luxemburgo se empolga com atuação do Corinthians no Maracanã: ‘Podemos brigar em cima’

A derrota para o Flamengo, com gol sofrido nos acréscimos, e a ausência de vitórias sob o seu comando não desanimam Vanderlei Luxemburgo. Pelo contrário. O treinador considera que o desempenho do time no Maracanã e a postura diferente em relação aos jogos anteriores são um sinal de que a equipe está reagindo.

Embora o Corinthians tenha cinco pontos e esteja afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, o técnico veterano acredita em uma reação que levará a equipe a brigar com os líderes do campeonato. “Eu vejo o Corinthians em uma sequência com o mesmo elenco, em julho podemos fazer algumas coisas, podemos disputar lá em cima. Faço a projeção para a gente chegar lá em cima”, previu o otimista Luxemburgo.

A apresentação diante do Flamengo, para Luxemburgo, foi a melhor das seis que o Corinthians fez sob a sua direção. “Mostra que estamos no caminho certo”, avaliou. “Fico satisfeito que a equipe teve atitude sem a bola e atitude para jogar. Isto é time de futebol. Não adianta marcar com o olho, tem que tentar roubar a bola”.

Segundo o veterano treinador, foi determinante para a mudança de comportamento dos atletas a atitude, o que ele explicou por meio de uma analogia insólita. “Eu usei uma palavra: atitude. É fundamental. Se na tua casa tiver dois banheiros e você ficar na dúvida em qual você vai, vai fazer nas calças. Tem que tomar a atitude. Time teve atitude com bola e sem bola, e uma coisa muito importante”, comparou.

Corinthians foi castigado pelo Flamengo com gol nos acréscimos Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O momento, disse o comandante corintiano, é de ajustes. Depois de seis jogos, todos sem vitória por três competições diferentes, a equipe está entrando nos eixos, ele entende. Mas falta, na visão de Luxemburgo, melhorar um pouco em cada aspecto.

“Digo que estamos atleticamente um pouco abaixo. Atleticamente é estar preparado emocional, taticamente e fisicamente para o futebol”, analisou. “O torcedor viu uma equipe que perdeu o jogo, mas que jogou. A gente vê a qualidade que temos e despertamos hoje algumas coisas”.

O próximo compromisso é fora de casa pela Libertadores. Na quarta-feira, às 21h30, o Corinthians, em situação adversa em seu grupo, encara o Argentinos Juniors na Argentina. A vitória é mandatória, já que a equipe é a terceira da chave, com três pontos.

“Vejo um crescimento constante da equipe, a atitude, comprometimento. Falaram coisas nos vestiários comigo, que não tem que falar aqui, porque não cabe, mas é muito legal”, apontou Luxa.