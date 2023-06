Luxemburgo completa dez jogos no Corinthians e pode igualar melhor sequência do time no ano

Classificado na Copa do Brasil, o Corinthians começa a viver uma “lua de mel” com o técnico Luxemburgo. Após duas vitórias seguidas contra Fluminense e Atlético-MG – as primeiras do treinador em sua terceira passagem pelo clube –, viaja a Belo Horizonte para encarar o América-MG. Em caso de vitória, iguala a melhor sequência de Fernando Lázaro no ano. A partida tem transmissão do Premiere.

Será a décima partida de Luxemburgo no comando do Corinthians. Quando foi anunciado, o treinador fez um “acordo” com a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, para que houvesse apoio durante seus dez primeiros jogos, a fim de arrumar a equipe e o esquema tático. Findado o prazo, o desempenho do time em campo mostra que a equipe conseguiu evoluir, conforme prometido pelo treinador.

Já são três jogos sem derrota. Empate em 0 a 0 com o Argentinos Juniors e vitórias diante do Fluminense, pelo Brasileirão, e Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Caso vença, iguala a sequência de Lázaro, que deixou o comando técnico em março, no início de seu trabalho no início deste ano. Na ocasião, o Corinthians conquistou três vitórias seguidas no Paulistão, sobre Água Santa, Guarani e São Paulo.

Luxemburgo pode igualar marca de Fernando Lázaro no comando técnico do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Diversos fatores ajudam a explicar o sucesso do Corinthians nos últimos jogos. O principal é a mudança do esquema tático da equipe. Com três zagueiros – Gil, Bruno Méndez e Murillo –, a equipe ganhou segurança na bola aérea e na defesa. No início do trabalho do treinador, chegou à marca de seis jogos seguidos sendo vazado. Além disso, abriu a possibilidade para que Fagner e Matheus Bidu se lancem mais ao ataque.

“Nós somos o que somos, vencedores, porque Deus colocou a gente para trabalhar no futebol. Nós estamos aqui na hora certa e no lugar certo. Somos o que somos porque passamos dificuldade, sacrifício para c****** e superamos tudo”, afirmou o treinador, em preleção com o elenco antes da classificação na última quarta-feira.

No ataque, o retorno de Renato Augusto auxilia no controle da bola. Ainda sem tanto ritmo de jogo, o camisa 8 foi fundamental na assistência para Bidu no primeiro gol da equipe diante do Atlético-MG. Róger Guedes, artilheiro da equipe no ano, também tem sua participação nessa sequência: marcou quatro dos últimos cinco gols do Corinthians.

Róger Guedes é o atacante do Corinthians neste ano. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Vencer diante do América neste sábado também encerraria uma marca insossa do time: desde 6 de abril, contra o Liverpool-URU, o Corinthians não conquista três pontos como visitante. Como visitante, foram apenas duas vitórias em 14 jogos.

Por outro lado, a sequência positiva pode servir para Luxemburgo realizar alguns testes no time e poupar para a decisão contra o Independiente Del Valle pela Libertadores na próxima semana. Renato Augusto, titular contra o Atlético-MG, foi relacionado, mas deve iniciar o jogo entre os reservas. Fábio Santos, testado no meio-campo nos últimos jogos, cobrou um dos pênaltis na Copa do Brasil e é opção para o treinador.

Gil, cumprindo suspensão automática, não inicia a partida. Caetano, recuperado de lesão, ganha oportunidade na zaga titular. Na lista de relacionados, o defensor abre espaço para Renato, das categorias de base, ter sua primeira experiência como profissional. Giuliano, que teve boa sequência com Lázaro no início do ano, pode ganhar nova chance neste sábado.

Reencontros

O duelo no estádio Independência marcará o reencontro de Vagner Mancini, hoje treinador do América, com o Corinthians. Em 2020, o técnico foi chamado para substituir Tiago Nunes; durante sua passagem, chegou a sonhar com a classificação para a Libertadores, mas terminou apenas com a classificação para a Sul-Americana. No início de 2021, foi demitido após eliminação no Paulistão para o Palmeiras.

A sequência recente do América na temporada não é favorável. Na vice-lanterna do Brasileirão, vem de três partidas sem vitória na temporada, mas conseguiu se classificar nos pênaltis às quartas de final da Copa do Brasil após derrota para o Internacional por 3 a 1. Mancini, inclusive, descreveu o ambiente no vestiário como o mais tenso de sua carreira.

“A gente brigou no vestiário. Nós brigamos, eu com o grupo e o grupo dentro do grupo. Uns atletas partiram pra cima de outros, lógico que sem agressões físicas, mas agressões verbais. Foi, talvez, o vestiário mais quente que eu vi nos últimos anos e com certeza aqui no América”, afirmou o treinador, após a classificação.

Mancini comandou o Corinthians entre 2020 e 2021. Foto: Alex Silva/Estadao

Outro nome conhecido do corintiano é o de Danilo Avelar. Lateral do time entre 2018 e 2020, foi dispensado pelo clube após ter enviado mensagens racistas em um jogo online. Três anos depois, ele se mostrou arrependido e publicou mensagem nas redes sociais nesta semana.

“Eu, que com um ato errado, tive a oportunidade de buscar estudo e conhecimento sei o quanto isso é necessário, apoio todas manifestações (contra o racismo) nas redes sociais, hashtags, post etc.. mas de fato o que vai te fazer diferente é buscar estudo, conhecimento para entender como ajudar a combater”, escreveu em suas redes sociais.

Em casa, o time mineiro venceu apenas uma das quatro partidas neste Brasileirão. Por outro lado, o retrospecto recente contra o Corinthians anima o torcedor: são três partidas seguidas sem derrota (uma vitória e dois empates) e perdeu apenas um dos últimos oito jogos diante do rival deste sábado.

AMÉRICA-MG X CORINTHIANS