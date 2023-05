Manicure do caso Luxemburgo mantém acusação de assédio 27 anos depois; treinador foi absolvido

A poucas horas de estrear pelo Corinthians, o treinador Vanderlei Luxemburgo vê uma acusação em seu passado voltar à tona, a exemplo do que ocorreu com seu antecessor Cuca, condenado por estupro. Em 1996, Luxemburgo foi acusado de assédio pela manicure Cláudia Cavalcante, que voltou ao noticiário nesta terça-feira, após 27 anos do ocorrido, para afirmar que o caso ainda a machuca e que mudou sua vida, deixando marcas profundas. Ela disse isso ao canal CNN. O técnico foi processado, mas inocentado pela Justiça brasileira dois anos depois, em 1998.

Luxemburgo estava no Palmeiras e em um momento bom de sua carreira. Ele teria tentado abusar da manicure no hotel Vila Rica, em Campinas, antes de um jogo de sua equipe contra o Rio Branco, em Americana. Segundo a versão de Cláudia, hoje com 60 anos, ela teria ido atender Luxemburgo em seu quarto, onde o treinador encontrava-se enrolado apenas em uma toalha.

Luxemburgo inicia nesta terça-feira, diante do Independiente del Valle, sua terceira passagem pelo clube. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“Ainda é difícil falar sobre isso. Já no primeiro momento, (ele) bateu a porta e o resto não dá para falar… Teve tudo. Só não teve penetração. E eu contra a parede”, afirmou a profissional ao canal de notícia um dia depois de Luxemburgo ser contratado pelo Corinthians. Aos 60 anos, ela disse não conseguir mais emprego. O treinador, depois de um período sem clube, encara sua terceira passagem pelo Corinthians. Ele tem 70 anos.

A Justiça aceitou uma acusação de atentado violento ao pudor na época. O treinador foi julgado, mas acabou inocentando em novembro de 1997. Em outubro de 1998, foi confirmada a sentença que o absolveu. Na defesa, a manicure conta que teve apenas um advogado à sua disposição, enquanto o treinador trabalhou com um corpo composto por quatro profissionais.

Luxemburgo chegou ao Corinthians em 1998, após ser campeão pelo Palmeiras. À época que correu o processo, o treinador acabara de comandar o time alviverde e teve breve passagem pelo Santos. No mesmo ano, após conquistar o título do Brasileirão pelo Corinthians, foi convidado pela CBF para comandar a seleção brasileira. Permaneceu apenas um ano no cargo e conquistou a Copa América de 1999, no Paraguai.

Seu último trabalho ocorre no Cruzeiro, antes da chegada de Ronaldo ao comando do clube mineiro. As jogadores do time feminino do Corinthians, que se manifestaram contra Cuca, não publicaram nada nas redes sociais ainda. Depois de “as minas” se manifestarem contra o treinador demitido, o técnico do time feminino disse que não focava exclusivamente Cuca, mas sim a liberdade de expressão no clube e o manifesto de respeito às mulheres. Na semana passada, elas receberam ameaças por causa do protesto.

Continua após a publicidade