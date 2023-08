Luxemburgo manda recado após saída de Róger Guedes: ‘Competitividade do Corinthians não diminui’

O técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou em entrevista coletiva, nesta terça-feira, após a vitória sobre o Newell’s Old Boys, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, não acreditar que o Corinthians vai perder a competitividade com a saída do atacante Róger Guedes, contratado para atuar no Catar.

“Alguém vai ocupar este espaço. Trabalhamos o elenco em conjunto como um todo”, disse Luxemburgo. “Ele (Róger Guedes) vai fazer exames para concluir a negociação e, a partir daí, vamos fazer as alterações na equipe.”

O treinador deu os parabéns aos jogadores pela vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Newell’s Old Boys e revelou que já chamou a atenção da equipe para o comportamento a ser adotado no duelo de volta semana que vem na Argentina.

Luxemburgo aplaude atuação do Corinthians em virada sobre o Newell's. Foto: Isaac Fontana/ EFE

“Já falei no vestiário. Os argentinos são muito inteligentes e sabem como entrar na mente dos adversários para tirá-los do controle emocional. Temos de nos preocupar apenas em jogar futebol”, disse Luxemburgo. “O time foi contundente, pressionou o adversário e poderia ter conseguido uma vantagem maior.”

Antes do segundo jogo com o Newell’s Old Boys, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, sábado, às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada.