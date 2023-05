Luxemburgo destaca maior competitividade do Corinthians e mudança no ambiente do time

A vitória sobre o Fluminense mudou o clima no Corinthians. Após protagonizar um dos piores inícios de sua carreira no comando de um time, o técnico Vanderlei Luxemburgo não escondeu o alívio após conquistar a primeira vitória em seu retorno ao clube paulista, neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Para Luxemburgo, a vitória por 2 a 0 sobre um dos candidatos ao título, na sua avaliação, confirmou a reação que o Corinthians já vinha exibindo nos últimos jogos, porém sem conseguir transformar a “competitividade” em vitórias.

Com dois gols de Róger Guedes, o Corinthians bateu o Fluminense pelo Brasileirão. Foto: Carla Carniel/Reuters

“O que eu falava e cobrava internamente é que temos de competir. Quando iguala na competição, aflora o talento deles. Os jogadores do Corinthians têm talento. O Fluminense é muito bem treinado e pode ganhar o Brasileirão. Se a gente não competisse, não conseguiria o resultado. Enfrentamos uma equipe que sabe jogar bola e conseguimos trazê-la para o nosso campo ‘marcado’, o time estava bem distribuído na entrada da área”, analisou o treinador.

Luxemburgo precisou de oito partidas para alcançar sua primeira vitória nesta sua terceira passagem pelo time paulista. E atribui os tropeços do início aos problemas que precisou resolver no elenco. “É uma mudança de trabalho, ajeitando uma série de circunstâncias. O Corinthians, em instabilidade, é complicado, até os experientes sentem. Eu vim aqui e conversei, isso é assunto interno. Aconteceram muitas mudanças boas, mas a maior é de comportamento dentro do jogo, independentemente de quem vai jogar. A vitória ia chegar e chegou contra uma das equipes mais bem trabalhadas do futebol brasileiro.”

Na avaliação do treinador, a retomada da confiança já deu resultado na performance dos jogadores neste domingo. “Saímos da zona de rebaixamento, a vitória dá uma tranquilidade. Dá para falar da confiança, o Renato (Augusto) voltou, o departamento médico quase vazio, isso é bom. O Yuri passou uma bola para o Róger e ele fez o gol. O Róger foi passar para o Yuri, mas olha como a coisa começa a mudar, a bola entrou”, brincou.

Luxemburgo, contudo, evitou maior empolgação pela vitória sobre o elogiado Fluminense. E voltou a dizer que o Corinthians não vai brigar pelo título do Brasileirão. “O importante é olhar sempre o que podemos mudar o objetivar na frente. Mesmo com as derrotas que tivemos lá trás, vejo o Corinthians disputando vaga de Libertadores, e continuo afirmando isso.”