Luxemburgo estreia para reorganizar o Corinthians e buscar a paz com a torcida

Um dia depois de ser apresentado como técnico e comandar a primeira atividade em campo, Vanderlei Luxemburgo estreia nesta terça-feira, às 21h, Neo Química Arena, pela Libertadores, com múltiplas obrigações diante do Independiente del Valle. A primeira é vencer depois da derrota na semana passada em casa para o Argentinos Juniors; a segunda é estabelecer a trégua com a torcida e recuperar o elenco emocionalmente depois dos protestos que levaram à demissão de Cuca.

Embora o nome do treinador ainda não tenha sido publicado pelo Boletim Informativo Diário (BID), o Corinthians já confirmou que ele estará no banco de reservas. Para conseguir a vitória, necessária em função dois jogos que o time fará fora de casa nas próximas rodadas, Luxemburgo tem lições de casa na defesa e no meio. Os defensores vêm sofrendo com mudanças constantes na escalação. No último jogo, Murilo, de 20 anos estreou. Os jogadores mais experientes, como Gil, Fábio Santos e Fagner, devem ser mantidos.

No meio, o novo treinador tem de resolver um problema que se arrasta desde a eliminação precoce no Campeonato Paulista: a falta de criatividade do time sem Renato Augusto. Na derrota para o Palmeiras, o técnico Danilo Andrade, que comanda o time sub-20, tentou recuar Róger Guedes para a função, mas não deu certo. Giuliano e Adson devem dividir o papel de armação. Esse é o ponto central para o time superar um time bem armado, que superou o São Paulo na final da Copa Sul-Americana do ano passado.

Corinthians busca se recuperar na Libertadores na estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

O treinador não deve fazer grandes mudanças na escalação e focar no aspecto motivacional, destacando que a equipe fez um jogo razoável contra o Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Experiente, o técnico sabe que não é o momento de cobrar, mas de incentivar.

O Corinthians está na segunda colocação do grupo E, com três pontos. A equipe equatoriana vem logo atrás, com a mesma pontuação, mas com um gol a menos de saldo. O Argentinos Juniors lidera a chave, com seis unidades. Os dois primeiros avançam às oitavas de final enquanto o terceiro disputa os playoffs com equipes da Copa Sul-Americana.

Luxemburgo tem uma missão também com a torcida e o clima do estádio. Antes do clássico com o Palmeiras, Róger Guedes admitiu que o clima estava pesado. Tudo por conta da semana tumultuada que culminou no pedido de demissão de Cuca após a pressão de parte da torcida motivada pela condenação por violência sexual contra uma jovem de 13 anos em 1987 em Suíça. O episódio causou fraturas até na equipe feminina, que passou a sofrer ameaças por protestar contra a chegada de Cuca. Luxa vai tentar apagar todos esses “incêndios” logo na estreia.

Continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X INDEPENDIENTE DEL VALLE

CORINTHIANS : Cássio, Fagner, Gil (Murilo), Bruno Mendez e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Giuliano e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramírez; Carabajal, Schunke, Basso e Fernández; Pellerano, Sornoza, Ortíz, Cortez; Díaz e Hoyos.

Técnico: Martín Anselmi

TV: Paramount +

Continua após a publicidade

Horário: 21h

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Local: Neo Química Arena (SP)