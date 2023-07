Luxemburgo lembra de erro com Zidane para elogiar Renato Augusto: ‘Jogador diferente’

Renato Augusto foi o grande protagonista do primeiro Majestoso das semifinais da Copa do Brasil, com dois decisivos gols. “Jogador diferente”, na visão de Vanderlei Luxemburgo, o meio-campista tem de estar o quanto puder aguentar em campo. O técnico lembrou de uma lição que aprendeu quando comandou há quase duas décadas o galáctico Real Madrid de Ronaldo e Zinedine Zidane, entre outros.

Para elogiar Renato Augusto, o treinador resgatou um dos erros mais conhecidos de sua carreira: sacar Zidane de campo de um duelo de oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Juventus, em 2005. Após a saída do craque francês, o time espanhol levou a virada e foi eliminado.

“Renato é um jogador diferente, então ele faz uma diferença no jogo. Eu tenho uma experiência do que é jogador diferente, no Real Madrid, que eu tirei Zidane e Ronaldo, e os caras foram para cima de mim. Um jogador como o Renato você não tira do jogo”, exemplificou, citando a famigerada substituição de Zidane por Guti que se transformou no símbolo do começo do fim da trajetória de Luxa no Real Madrid há quase 20 anos.

Renato Augusto brilhou com dois belos gols em vitória sobre o São Paulo Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

“Ele pode estar de bengalinha, você deixa ele no jogo, de repente ele decide o jogo para você. Isso é uma aprendizado que você carrega para o resto da vida. O Renato ficou, ficou, ficou. Deixa ele dentro do jogo, daqui a pouco ele pega uma bola e decide o jogo”, acrescentou.

Renato Augusto fez dois bonitos gols em Itaquera na vitória sobre por 2 a 1 sobre o São Paulo e pôs o Corinthians mais perto de disputar a decisão da Copa do Brasil pelo segundo ano seguido.

A atuação reforça a “Renatodependência” no Corinthians, pelo fato de o atleta ser fora de série e pela ausência no elenco de alguém que possa substituir à altura o maestro da equipe quando ele estiver fora. Quando o meia não joga, a equipe sente. Prova disso é que Renato Augusto, bem fisicamente, não perdeu nenhum dos últimos seis jogos de que participou.

Continua após a publicidade

“Minha carreira toda foi assim. Passei por muitas dificuldades e sempre consegui juntar forças, me reerguer e passar por cima de todas as dificuldades. Vai ser assim até o final”, disse o resiliente meio-campista.

Aos 35 anos, o veterano citou ter vivido uma “noite mágica” em na Neo Química Arena. “É um orgulho muito grande jogar aqui nessa arena, é diferente, a atmosfera, parece que as coisas acontecem diferente”.

Os rivais se reencontram no dia 16 de agosto, no Morumbi, para definir quem jogará contra Grêmio ou Flamengo a final da Copa do Brasil. O Corinthians joga pelo empate e o São Paulo, por uma vitória por dois gols. Caso vença por um, a definição da vaga será nos pênaltis.