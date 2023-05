Luxemburgo vê progresso no Corinthians e diz que conseguiu afastar ‘nuvem negra’

Embora não tenha vencido nenhum dos dois jogos em que comandou o Corinthians neste início de sua terceira passagem pelo clube paulista, o técnico Vanderlei Luxemburgo considera que houve um progresso no time paulista desde que ele assumiu o comando técnico da equipe há uma semana.

Sem citar a saída de Cuca por não ter suportado a pressão decorrente da condenação por estupro na Suíça, Luxemburgo afirmou que o ambiente no Corinthians, hoje, é mais leve, mesmo sem vitória por enquanto, e que a “nuvem negra” não ronda mais o clube. Nesta segunda-feira, o time empatou por 1 a 1 com o Fortaleza em Itaquera.

“Temos muita coisa pra melhorar, mas houve um progresso. Não só de jogar futebol. Tem certas coisas invisíveis pra parte externa, mas que pra nós são importantes. Tinha uma nuvem negra. Conseguimos tirar essa nuvem”, destacou o veterano treinador, que completa 71 anos na quarta-feira.

“Estamos começando a ter um ambiente mais leve, mais tranquilo, com sorriso e coisas boas acontecendo do que aquela ambiente só com porrada. Quanto você está leve, as coisas fluem muito mais, quando está tudo pesado, é complicado”, argumentou.

Vanderlei Luxemburgo vê evolução no Corinthians, embora vitórias ainda não tenham vindo Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Para Luxa, o triunfo é questão de tempo. Em sua estreia, o time jogou mal e foi derrotado por 2 a 1 para o Independiente del Valle, pela Libertadores. Nesta segunda, saiu atrás e foi dominado pelo Fortaleza em parte do segundo tempo, mas encontrou forças para empatar na base da entrega e da insistência.

“Aconteceram coisas boas, vou me ater a elas mais do que as ruins, que eu observei”, prefere o treinador. “Em não ganhando, é melhor não perder, senão o ambiente fica pesado. Você vê que houve evolução da equipe, e as pessoas pensam que o próximo jogo pode ser melhor, começa a criar uma expectativa boa”.

Ocorre que a sequência de jogos reserva outro desafio difícil para o Corinthians. Próximo da zona de rebaixamento, com quatro pontos, o time alvinegro encara o Botafogo no Rio na quinta-feira, em duelo da quinta rodada do Brasileirão.

“Não gosto de ficar falando para fora, mas vocês que são experts vão ver que as coisas estão acontecendo. Estamos com pouco tempo, mas caminhando bem”, garantiu Luxemburgo.