Luxemburgo recomeça no Corinthians após demissão em 2021, veto no Santos e ‘traição’ na política

Reconhecido até pelos desafetos como um treinador capaz de mudar um jogo no vestiário e admirado por torcedores ao formar equipes vencedoras e vistosas nas décadas de 90 e 2000, Vanderlei Luxemburgo também ficou marcado pela mania de mandar em todos os setores do clube. Manager, como ele mesmo dizia. Símbolo de uma geração que passou a valorizar mais os treinadores, Luxemburgo encara o desafio de provar que pode resgatar sua genialidade à beira do campo após a inatividade e a escassez de títulos nos últimos anos. Ele assume o Corinthians no lugar de Cuca, que foi colocado para fora pelos torcedores por ter participado de um estupro quando ainda era jogador.

Impossível listar os maiores técnicos brasileiros da história sem citar o “Pofexô”, ao lado de outros grandes como Telê Santana, Zagallo e Felipão. Mesmo com cinco títulos brasileiros como treinador, Luxemburgo está longe do futebol desde dezembro de 2021, quando dirigiu o Cruzeiro ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico de 70 anos acabou sendo substituído por Paulo Pezzolano após a chegada de Ronaldo Fenômeno como gestor do clube mineiro. De acordo com o clube, ele foi demitido para “adequar as contas à realidade orçamentária”. Luxa sempre foi caro.

Longe dos gramados, Luxemburgo sempre esteve presente nas redes sociais. Em março deste ano, o treinador de 70 anos viveu uma situação inusitada: ele precisou desmentir boato que circulou nas redes sociais de que havia morrido após a queda de um helicóptero em São Paulo. O helicóptero ao qual ele estava se referindo caiu no bairro da Barra Funda e deixou quatro mortos.

Vanderlei Luxemburgo tem no Corinthians mais um recomeço na carreira como treinador Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

“Está rolando uma fake news de que eu caí com um helicóptero e morri. É mentira, é fake. Eu tô aqui no Tocantins, em Palmas, não tem nada a ver comigo. A característica de fake news é isso, criar tumulto na vida da gente, pessoas mais próximas podem passar mal, familiares, (essas notícias equivocadas). Eu tô mais vivo do que nunca. Vanderlei Luxemburgo só tem um, eu estou falando que sou eu”, declarou.

Nesse período, diz ter recebido “uma porção de propostas” no futebol. Luxa chegou a ser cogitado como gerente de futebol do Santos no fim do ano passado. Ele fez uma contraproposta. A sua ideia era assumir como diretor técnico até o fim de 2022, ou seja, mandar dentro e fora de campo. Já a partir de 2023, ele assumiria apenas o cargo de gerente. Não houve acordo para seu retorno à Vila.

Na política

Diante dos poucos convites para o futebol desde sua saída do Cruzeiro, o treinador tentou dar um tempo na carreira no futebol e cogitou a entrada na vida política, um sonho antigo. Ele pleiteou uma vaga para concorrer ao Senado Federal por Tocantins pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla à qual havia se filiado. Luxemburgo tem empresas no Tocantins. Entre seus principais negócios está a TV Jovem, afiliada da TV Record. Em agosto, ele desistiu da candidatura depois que o seu nome foi rejeitado na convenção do partido. O treinador acabou sendo substituído na última hora pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha. À época, ele disse que foi “apunhalado pelas costas”. Descartado para o Senado, ele desistiu de qualquer candidatura.

A última conquista foi em 2020 quando conseguiu levar o Palmeiras ao título paulista após vitória sobre o Corinthians nos pênaltis por 4 a 3, no Allianz Parque. Ele conviveu com as críticas dos torcedores pelo time não apresentar um bom futebol, mesmo com a sequência de 20 jogos de invencibilidade. A quinta passagem pelo clube chegou ao fim em outubro de 2020, após derrota para o Coritiba por 3 a 1, no Allianz, pelo Campeonato Brasileiro. Uma parte do seu legado foi a ascensão de jogadores das categorias de base para o time profissional, como Patrick de Paula e Gabriel Menino.

Vaidoso e carismático, Luxemburgo odeia ser chamado de ultrapassado. Ele costuma dizer que muitos conceitos usados hoje no futebol foram antecipados por ele nas décadas passadas. “Tudo que está acontecendo no futebol hoje de moderno, fui eu quem trouxe. Análise de desempenho, fisiologista, tudo que você possa imaginar... então, eu fui vanguarda”, disse em uma de suas frases célebres.

Em entrevista ao Estadão em setembro do ano passado, ele criticou a terminologia atual do futebol nacional porque entende que o novo vocabulário, com termos como “extremos desequilibrantes” em vez de “pontas dribladores”, não representa modernidade. “Moderno é o car**” terminologia não é porr** nenhuma. Temos de falar o futebol da maneira do brasileiro”, disse.

Sim, o uso de palavrões é outro traço característico do estilo do novo treinador do Corinthians.

Técnico já foi acusado de assédio sexual por uma manicure

Luxemburgo também já se envolveu em um escândalo sexual. Em 1996, o treinador foi acusado de assédio sexual pela manicure Cláudia Cavalcante. O treinador, então no Palmeiras, teria tentado abusar da manicure no hotel Vila Rica, em Campinas, antes de um jogo de sua equipe contra o Rio Branco, em Americana.

Segundo a versão da manicure, ela teria ido atender Luxemburgo em seu quarto, onde o treinador encontrava-se enrolado apenas em uma toalha. Na versão do acusado, ele estava vestindo o agasalho do Palmeiras. A Justiça aceitou uma acusação de atentado violento ao pudor, mas acabou inocentando o técnico em novembro de 1997. Em outubro de 1998, foi confirmada a sentença que o absolveu.

Luxemburgo ainda teve problemas com uma produtora de filmes pornôs, que lançou o vídeo “Vanderburgo e a Manicure”, fazendo paródia da acusação de assédio sexual.