Luxemburgo reencontra Atlético-MG para tentar salvar seu cargo sob pressão no Corinthians

Quando assumiu o comando do Corinthians neste ano, no que é sua terceira passagem pelo clube, Vanderlei Luxemburgo utilizou o termo “convocação”. Sem treinar uma equipe desde 2021, quando fracassou na missão de levar o Cruzeiro à primeira divisão, o carioca de 71 anos tem seu cargo ameaçado no time alvinegro. Para isso, a partida deste sábado contra o Atlético-MG é crucial para que o treinador siga com seu projeto. A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília) e tem transmissão do Premiere.

A situação do Corinthians no Brasileirão é delicada. Com 12 pontos em 13 jogos, o time está a apenas uma posição da zona de rebaixamento. No retrospecto, a equipe vem de duas derrotas seguidas, diante do Athletico-PR e Red Bull Bragantino, ambas por 1 a 0. Na quarta-feira, também perdeu a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o América-MG pelo mesmo placar.

Soma-se isso ao fato de que Luxemburgo tem o pior aproveitamento de um treinador corintiano desde 2008, única temporada da equipe na Série B do Brasileirão. Quando chegou ao clube para sua terceira passagem, o treinador admitiu que uma de suas metas era melhorar o nível de competitividade do elenco e sua qualidade em campo. No entanto, em 17 jogos, soma quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas. O Corinthians já foi eliminado da Libertadores e tem um aproveitamento de apenas 31,4% dos pontos – inferior a um por jogo.

No início de seu trabalho, o treinador contou com o apoio das torcidas organizadas, que em reunião no CT Joaquim Grava garantiram apoio incondicional ao time pelo período de dez partidas. Luxemburgo assumiu após as saídas de Fernando Lázaro e Cuca. Além disso, o treinador tentou promover mudanças na equipe. Nas primeiras entrevistas coletivas, garantiu que Róger Guedes seria o foco do ataque; também colocou Yuri Alberto no banco de reservas, que passava por uma longa sequência sem marcar.

Vanderlei Luxemburgo está em sua terceira passagem pelo Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O insucesso da equipe reflete fora de campo. Nesta semana, Luan foi ameaçado por torcedores em um motel, que exigiram que o jogador, que não atua desde 2022, rescindisse o contrato com o clube. Após a partida contra o América-MG, Gil, zagueiro e um dos pilares do time, também recebeu críticas enfusivas de torcedores ao descer do ônibus do clube.

O nome de Luxemburgo já não é unanimidade dentro do elenco. Após a derrota para o Bragantino, na última rodada do Brasileirão, Róger Guedes afirmou que o time está mais desorganizado do que no início do ano, quando ainda era treinado por Lázaro. “A bola está chegando pouco. No começo do ano a bola chegava bem mais, mais fácil, mas a gente estava mais organizado”, afirmou, em entrevista na zona mista da Neo Química Arena. A diretoria também cogita uma troca do comando técnico.

Continua após a publicidade

A partida contra o Atlético-MG, no Mineirão, pode ser a oportunidade do Corinthians se recuperar e de Luxemburgo preservar seu cargo. Assim como os paulistas, a equipe passou recentemente por uma mudança no comando: Eduardo Coudet teve seu contrato rescindido e o clube escolheu Felipão, então diretor técnico do Athletico-PR, para assumir o cargo.

Será o terceiro encontro entre as equipes na temporada. No último, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, foi o melhor desempenho do Corinthians sob o comando de Luxemburgo: vitória por 2 a 0 e classificação, nos pênaltis, para as quartas. O treinador – e o torcedor – pode se apegar ao retrospecto favorável para por um fim à sequência negativa no ano.

Para a partida, o Corinthians deve manter a base dos últimos jogos. Luxemburgo tem apostado em jovens revelados pelo clube para suprir ausências técnicas nas posições. Contra o América, Murillo, Moscardo e Ruan Oliveira iniciaram entre os titulares. O volante foi, inclusive, elogiado pelo treinador. Biro e Matheus Araújo, outros nomes de destaque da base, entraram ao longo dos 90 minutos. O desempenho do conjunto também foi motivo de elogios, apesar do revés.

Moscardo recebeu elogios de Luxemburgo após sua atuação contra o América-MG, pela Copa do Brasil. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“Olha como foi o crescimento hoje, tá vendo? Nós fizemos o goleiro (Mateus Pasinato, do América-MG) ser o melhor jogador em campo. Eu acho que o crescimento está existindo e eu não me recordo nessa passagem do Corinthians de um jogo com tanto volume, tanta intensidade e tantas situações de fazer o goleiro trabalhar”, afirmou o treinador. “Eu fico feliz, mas foi a postura do time quando esteve atrás, jogando o time do América para trás. Eles criaram essa situação, que a gente treina, e eu acho que nós estamos evoluindo.”

Além de ter como foco encerrar a sequência sem vitórias, o treinador deve utilizar o time titular pois, no meio da semana, terá o primeiro confronto dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universitario, do Peru. Luxemburgo já afirmou em entrevistas que irá utilizar um time misto na competição continental, mantendo o foco na sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil. O time ainda tentou correr para contar com Matías Rojas, contratado junto ao Racing, para o duelo, mas o jogador não teve sua situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Atlético sob novo comando

Continua após a publicidade

Contra o Corinthians, Felipão completará cinco jogos no comando da equipe. Em momento semelhante ao de Luxemburgo, o treinador busca ainda sua primeira vitória no comando do time alvinegro. Desde que assumiu a equipe, soma três empates e uma derrota – o mais recente para o América-MG, na última rodada do Brasileirão.

Em 10º lugar na competição, o Atlético teve algumas perdas nos últimos dias, que se somam à fase do time no ano. Allan, volante e um dos destaques da equipe nas últimas temporadas, foi negociado ao Flamengo, por R$ 35 milhões. Nathan Silva, zagueiro, também foi negociado e deixou o clube em direção ao Pumas, do México.

Para o duelo, Hulk será desfalque. O atacante reclamou com a arbitragem ao término do jogo com o América-MG e foi expulso. Paulinho, um dos artilheiros do ano, deve formar a dupla de ataque com Pavón para a partida.

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS