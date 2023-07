Luxemburgo se entusiasma com a molecada do Corinthians e pede ‘irresponsabilidade responsável’

Vanderlei Luxemburgo esbanjou alegria e confiança na entrevista coletiva, após a vitória do Corinthians, por 1 a 0, sobre o Universitario-PER, nesta terça-feira, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. O treinador voltou a dizer que o elenco vem evoluindo a cada partida e destacou o trabalho feito pelos garotos em campo.

“Essa molecada passa uma confiança dia a dia. Não é fácil colocar eles para jogar em uma partida internacional. Mas eu digo para que acreditem e se divirtam. O futebol tem de ser jogado com uma irresponsabilidade responsável. E eles estão evoluindo a cada partida”, disse o treinador corintiano, que chegou a batucar um samba para amenizar o nervosismo de Felipe Augusto, autor do gol, também participante da entrevista.

“Eu estou mais concentrado que extrato de tomate. Estamos trocando o pneu com o carro andando, mas o trabalho está sendo feito juntamente com a diretoria e toda a comissão técnica. Tem dia que durmo no CT para iniciar o trabalho antes do treino da manhã. E nós estamos evoluindo a cada dia”, afirmou Luxemburgo.

Luxemburgo valorizou, mais uma vez, a garotada do Corinthians que atuou na partida contra o Universitario pela Sul-Americana Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Felipe Augusto, autor de mais um gol na Neo Química Arena e um dos mais jovens do time desta terça-feira pela Sul-Americana, falou da alegria de ser o autor do gol da vitória diante de quase 40 mil torcedores. “Cada gol aqui é único. Vale muito e dá confiança para prosseguirmos com o trabalho.”

O atacante afirmou que gosta de imitar Haaland, norueguês astro do Manchester City, na comemoração dos gols. “As pessoas me comparam com ele porque sou alto, canhoto e faço gols, então eu imito mesmo”, disse o atleta, mais descontraído ao final da entrevista.