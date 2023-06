Luxemburgo valoriza crescimento do time e relação com a torcida: ‘O Corinthians nunca está morto’

Assim como aconteceu no duelo contra o Remo, o Corinthians chegou para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil precisando vencer de 2 a 0 para levar para os pênaltis e conseguiu a vaga entre as oito melhores equipes da competição. Na entrevista coletiva, Vanderlei Luxemburgo valorizou o crescimento do time nas últimas partidas e a relação com a torcida na partida contra o Atlético-MG.

“As vitórias aconteceram na sequência de um trabalho. Perdemos para o Flamengo e eu falei para os jogadores que poderiam sair de cabeça erguida pelo que tinham feito. Contra o Fluminense, melhoramos no segundo tempo, marcamos mais alto, conseguimos roubar mais bola e fizemos os gols. Para ganhar é preciso fazer algo diferente. Você acha que isso hoje veio do nada? Foi a análise de desempenho e treinamento de ontem. Entrar com os três zagueiros para liberar os lados, podendo subir os dois ao mesmo tempo porque tínhamos a segurança de Fausto e Maycon por trás. Isso foi treinado. O Corinthians nunca está morto em situação nenhuma”, comentou o técnico.

Para além da partida, Luxemburgo valorizou a presença do torcedor na Neo Química Arena para a partida. Os mais de 35 mil torcedores que estiveram no estádio cantaram durante os 90 minutos e o treinador vê essa relação cada vez mais próxima nas últimas semanas como fruto do que se vê em campo da equipe.

Vanderlei Luxemburgo vê o time em constante evolução e valoriza o momento que a torcida tem com a equipe Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“A gente vem trabalhando todos os dias o envolvimentos dos jogadores com a torcida. O Corinthians é isso. Para jogar no Corinthians tem que estar preparado para a cobrança e para isso que aconteceu hoje. Os mais experientes, que estão aqui a mais tempo e já viveram isso, sabem o que é o Corinthians vem falando para os mais novos. Acho que o ambiente melhorou porque o nosso desempenho melhorou dentro do campo. Quando o Atlético-MG passou a ter alguns espaços para atacar, a torcida veio junto e ajudou”.

A mudança do esquema e o fator Renato Augusto

Uma das coisas que saltou aos olhos foi a mudança de esquema tático do Corinthians. Pela primeira vez em muito tempo, o time entrou em campo com três zagueiros. Luxemburgo foi questionado inúmeras vezes sobre o assunto na coletiva e em todas foi direto.

“A pergunta (sobre o esquema) é legal, mas não é novidade. Não fiz nada de diferente do que já fiz na minha carreira. Não vejo como novidade. Eu sou técnico e preciso fazer o que precisa ser feito. Eu corro o risco e é isso”.

Além do esquema, o Corinthians voltou a contar com Renato Augusto no time titular. Depois de 55 dias fora por conta de uma lesão no joelho, o meia retornou no último fim de semana e foi titular no duelo decisivo contra o Atlético-MG.

“Você precisa dos melhores. Se ele fica no banco para entrar no segundo tempo e a gente está perdendo, como fica? Precisa dos melhores em campo, precisa de um técnico em campo, que ele é. Ele fez a leitura da mudança tática do Atlético-MG no primeiro tempo e me ajudou no ajuste em campo”, finalizou o treinador.