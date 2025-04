Lyon x Manchester United na Europa League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Antes do confronto, Nemanja Matic, meio-campista do Lyon, e André Onana, goleiro do United, entraram em rota de colisão. Ex-Manchester, o sérvio se incomodou com comentários do arqueiro a respeito do favoritismo dos ingleses. “Quando você é um dos piores goleiros da história do Manchester United, é preciso ter cuidado com o que diz. Se fosse Van der Sar, Schmeichel ou De Gea dizendo isso, tudo bem, mas Onana é um dos piores”, afirmou o meio-campista antes do jogo.

Matic defendeu o United entre 2017 e 2022, mas não conquistou títulos em sua passagem por Manchester. Este fato foi lembrado por Onana, em resposta ao meia. “Eu jamais desrespeitaria outro clube. Sabemos que amanhã será um jogo difícil contra um adversário forte. Nós nos concentramos em preparar uma apresentação para deixar nossos fãs orgulhosos. Pelo menos levantei troféus com o maior clube do mundo. Alguns não podem dizer o mesmo”, afirmou o goleiro.