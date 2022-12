Mac Allister festeja gol, vaga, e brilho da Argentina: ‘Uma ótima apresentação’

Quem não tem Messi em noite inspirada, com Mac Allister resolve. Esse bem que poderia ser o resumo de uma partida em que a Argentina sufocou seu adversário. O gol marcado pelo meia, logo no primeiro minuto do segundo tempo, com um chute cruzado, de perna direita, desbloqueou uma partida complicada, em que nada parecia dar certo para o astro e seus companheiros. Feliz com a vitória e a classificação às oitavas de final, o herói argentino comemorou a melhor apresentação da seleção na Copa do Catar.

Leia também Renard parabeniza Arábia Saudita por atuação na Copa, mas afirma: ‘Não merecemos avançar’

“Não pudemos fazer nossa melhor partida na estreia, mas hoje (quarta-feira), contra a Polônia, fizemos uma ótima apresentação”, afirmou Mac Allister. “É muita emoção para mim e para os companheiros. Cumprimos o objetivo de passarmos em primeiro e eu, pessoalmente, consegui marcar um gol”, disse.

Segundo contou o técnico argentino Lionel Scaloni, logo após o jogo, o gol de Mac Allister começou a ser planejado nos vestiários do estádio 974, durante o intervalo. “Pedi para que nosso time tentasse explorar mais o lado direito do nosso ataque”, contou. “E deu certo.”

Mac Allister marcou o primeiro gol da Argentina na vitória contra a Polônia nesta quarta-feira Foto: (AP Photo/Hassan Ammar)

Portanto, até conseguir abrir o marcador, a Argentina tentou fazer o que podia. Controlou a bola, teve mais de 73% de posse, e criou grandes oportunidades. Mas, em uma noite inesquecível, o goleiro polonês virou um grande obstáculo, com impressionantes defesas. “Sempre fomos positivos e tivemos calma. Nem quando Leo (Messi) perdeu o pênalti, nosso time perdeu a calma”, disse Mac Allister.

Aos 22 minutos, Julián Álvarez confirmou a festa argentina, acertando o ângulo com potente chute de direita. Dali em diante, os argentinos reduziram seu ritmo, mas sem correr o menor risco de oferecer reação ao adversário. “Tivemos uma partida completa, dominamos o jogo e merecemos ganhar”, disse Scaloni.

Publicidade

Agora a Argentina vai jogar contra uma das surpresas da Copa do Catar nas oitavas: a Austrália. Talvez escaldado pela derrota na estreia, contra a Arábia Saudita, Scaloni se recusa a assumir o papel de favorito a passar para as quartas. “Fizemos um bom jogo, mas não somos favoritos a nada, nem candidatos”, disse “Vamos dar dificuldades a quem jogar com a gente, mas ainda não somos campeões de nada.”

E fez questão de reclamar do curto período que terá para preparar o seu time para o duelo decisivo contra os australianos, sábado à noite (no Catar, 16h no Brasil), contra a Austrália, no estádio Ahmed Bin Ali, em Al-Rayyan. “Somos os primeiros e daqui a dois dias vamos ter que jogar”, reclamou. Em uma Copa do Mundo com tantas surpresas, os argentinos gostariam de ter mais tempo para se prepararem para enfrentar uma delas.