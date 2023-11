Macedônia do Norte x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações das equipes

Macedônia do Norte e Inglaterra fazem o último de seus jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024 nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de Brasília), na Tose Proeski Arena, em Skopje, capital da Macedônia do Norte. Os ingleses já têm a vaga garantida, enquanto os macedônicos já não disputam a classificação. O Brasil tem um amistoso agendado com os ingleses em março de 2024.

A seleção que tirou a chance de a Itália disputar a Copa do Mundo do Catar teve sua classificação podada na Europa. No sábado, a Azzurra goleou a Macedônica do Norte por 5 a 2, mantendo-se viva na briga e acabando com as possibilidades dos adversários. O time chega ao encerramento das Eliminatórias com quatro derrotas, um empate e duas vitórias em sete jogos. Independentemente dos resultados desta última rodada, a equipe vai ficar na quarta posição, a frente somente de Malta.

Os ingleses defendem uma campanha invicta. Mesmo que tenha a quase impossível derrota, a Inglaterra termina as Eliminatórias da Euro como líder do Grupo C. Na última rodada, a equipe venceu Malta, o saco de pancadas do grupo, por 2 a 0. Ainda que já tivesse classificada, a seleção de Gareth Southgate teve o time praticamente titular em campo, inclusive com o atacante Harry Kane, autor de um dos gols. O time deve ser o mesmo para a partida contra a Macedônia do Norte.

Equipes apenas cumprem tabela na última rodada das Eliminatórias da Euro 2024. Foto: Arte/Estadão

MACEDÔNIA DO NORTE X INGLATERRA: TUDO SOBRE O JOGO PELA ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

DATA : 20/11 (segunda-feira).

: 20/11 (segunda-feira). HORÁRIO : 16h45 (de Brasília).

: 16h45 (de Brasília). LOCAL: Tose Proeski Arena, em Skopje

ONDE ASSISTIR PORTUGAL X ISLÂNDIA AO VIVO

Continua após a publicidade

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA MACEDÔNIA DO NORTE

Dimitrievski; Ashkovski, Serafimov, Musilu; Dimoski, Atanasov, Elezi, Alioski; Ristovski, Bardhi, Elmas. Técnico: Blagoja Milevski.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

Pickford; Walker, Guehi, Maguire, Lewis; Alexander-Arnold, Declan Rice, Phillips; Grealish, Harry Kane, Saka. Técnico: Gareth Southgate.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MACEDÔNIA DO NORTE E INGLATERRA