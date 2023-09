Macedônia do Norte x Itália: onde assistir, horário e escalação das equipes

Macedônia do Norte e Itália se enfrentam neste sábado, a partir das 15h45 (horário de Brasília), na Arena Toše Proeski, em Escópia, pela quinta rodada do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa. Os dois times estão fora da zona de classificação atualmente, atrás de Ucrânia e a líder invicta Inglaterra.

A última vez em que os dois países se enfrentaram foi nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, a Itália, atual campeã da Eurocopa, ficou fora de mais uma copa ao perder para a Macedônia do Norte, em um jogo dramático, decidido nos últimos minutos. A Macedônia perdeu, depois, para Portugal e também não conseguiu ir ao Catar.

A expectativa dos donos da casa é ainda brigar pelo segundo lugar do grupo. Na última rodada, o time sofreu uma goleada de 7 a 0 da Inglaterra. Antes disso, ainda perdeu para a Ucrânia por 3 a 2. A única vitória foi contra Malta, lanterna do grupo, por 2 a 1, na primeira rodada.

Já a Itália terá a estreia do técnico Luciano Spalletti, que comandou o Napoli ao título italiano na última temporada. É a esperança de que a seleção vire a chave depois do vexame de ficar fora da segunda Copa do Mundo consecutiva. Nas Eliminatórias, a Itália perdeu por 1 a 0 para a Inglaterra e venceu Malta por 2 a 0. A Azzurra participou também da Liga das Nações, na qual foi eliminada pela Espanha nas semifinais e venceu a Holanda por 3 a 2 na disputa pelo terceiro lugar. Foi o último jogo do técnico Roberto Mancini, que comandou a seleção na última Euro e foi campeão. Ele já foi contratado pela seleção saudita.

Seleções se enfrentam neste sábado pela quinta rodada das Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte (Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Escópia, Macedônia do Norte.

ESTÁDIO: Arena Toše Proeski.

DATA: 09/09/2023 (sábado).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Uefa TV e Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MACEDÔNIA DO NORTE : Dimitrievski; Musliu, Velkovski, Zajkov, Serafimov; Ashkovski, Atanasov, Bardhi, Elmas; Trajkovski (Dorian Babunski) e Ashkovski. Técnico : Serihy Rebrov.

: Dimitrievski; Musliu, Velkovski, Zajkov, Serafimov; Ashkovski, Atanasov, Bardhi, Elmas; Trajkovski (Dorian Babunski) e Ashkovski. : Serihy Rebrov. ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Bastoni e Spinazzola; Barella, Pessina (Lorenzo Pellegrini) e Tonali; Locatelli (Gnonto), Retegui e Nicolò Zaniolo (Politano). Técnico: Luciano Spalletti.

