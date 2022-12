Macron lamenta derrota da França na final da Copa: ‘Nos fizeram sonhar’

Presente no Lusail Stadium, para a final da Copa do Mundo do Catar, o presidente da França, Emmanuel Macron, usou as redes sociais para lamentar neste domingo a derrota da seleção do seu país para a Argentina, nos pênaltis. O jogo terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal e, depois, em 1 a 1 na prorrogação.

Leia também Argentina 3 (4) x (2) 3 França: Assista aos gols e aos melhores momentos da final da Copa

“Os ‘Bleus’ nos fizeram- sonhar”, escreveu Macron, na primeira reação do mandatário após o término da partida, decidida nos pênaltis. O presidente francês acompanhou a partida das tribunas do Lusail. O político vibrou com os dois gols de Mbappé no tempo normal, que definiu o empate por 2 a 2 e forçou a disputa do tempo extra.

Emmanuel Macron, presidente da França, consola Mbappé após a perda do título para a Argentina. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Ao fim das cobranças de pênaltis, com vitória argentina por 4 a 2, Macron foi até o gramado para cumprimentar seus compatriotas. E também consolou alguns dos jogadores, que choravam pela dura derrota na grande final do Mundial.

O presidente francês já havia estado no Catar para acompanhar de perto da partida entre a seleção do seu país e Marrocos, pela semifinal.